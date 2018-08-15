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Власти "ДНР" в Донецке "официально" "отжимают" квартиры
15.08.2018 19:13
Оккупационные власти в Донецке заявили о введении "госуправления" в отношении двух квартир в жилом доме по проспекту Дзержинского. Об этом говорится в объявлении фейкового "фонда госимущества" "ДНР".
"Фонд государственного имущества ДНР информирует об объектах недвижимого имущества, в отношении которых введено государственное управление: … квартиры №№ 52, 56, расположенные в жилом доме лит. А-16 по адресу: ДНР, г. Донецк, просп. Дзержинского, 66-Б", - говорится в объявлении.
В марте 2018 года "ведомство" ввело "госуправление" в квартирах №№ 19, 25, 33, 38, 40, 41, 42, 45, 50, 54, 57, 58, 59, расположенных в указанном жилом доме.
Тогда же оккупационные власти присвоили встроенные помещения площадью 49,1 кв.м. и 13,01 кв.м., расположенные на цокольном этаже этого же жилого дома, и помещение площадью 72,0 кв.м. и 164,4 кв.м., расположенные в подвале.
Тогда же оккупационные власти присвоили встроенные помещения площадью 49,1 кв.м. и 13,01 кв.м., расположенные на цокольном этаже этого же жилого дома, и помещение площадью 72,0 кв.м. и 164,4 кв.м., расположенные в подвале.
По проспекту Дзержинского 66 б расположен новострой. По данным на 2012 год в объявлениях по продаже квартир указывалось, что дом частично заселен.
Источник: https://www.ostro.org
Теги: Донецк, Донбасс, квартира, ДНР
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