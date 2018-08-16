- Мариуполь возглавил список самых экологически грязных городов Украины22:24
- Не жизнь, а выживание: стало известно о новых проблемах у жителей оккупированного Донецка20:47
- В Луганской и Донецкой облгосадминистрациях не боятся ухода международных организаций19:11
- На блокпосту боевиков женщине стало плохо18:46
- В Горловке наблюдается большое движение боевиков17:28
- Переселенец? Виновен!16:13
- «МГБ ДНР» запугивает жителей ОРДО смс-сообщениями15:41
- Замечен автомобиль «похоронных услуг» пересекающий границу с РФ15:25
- Работы нет, исчезают валюта и бензин: подробности о жизни в Донецке15:09
- Уложили лицом в пол: на КПП "Еленовка" унизили людей Захарченко14:25
Дело пахнет керосином, Кремль готов "слить" Донбасс - Огрызко об экстренном визите Путина в Германию. ВИДЕО
Внезапный визит президента РФ Владимира Путина в Германию к канцлеру Германии Ангеле Меркель - сигнал о его планах уйти из украинского Донбасса.
Мнением по поводу визита агрессора в Берлин поделился в эфире "5 канала" экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, передает "Диалог.UA".
На днях появилась информация о визите Путина в Германию для встречи с Меркель. Огрызко напомнил, что совсем недавно туда ездили одиозный глава МИД РФ Сергей Лавров вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.
Такая активность, выразил уверенность он, сигнализирует о том, что для Кремля "дело запахло керосином" в связи с усилением давления Запада. Экс-министр подчеркнул, что в Кремле сейчас лихорадочно думают, как вылезти из ямы, в которую себя загнали. Они ищут пути, чтобы "слить" Донбасс, сохранив при этом лицо.
Сделать это очень сложно, и агрессор сейчас продумывает варианты, параллельно торгуясь с Западом. "Сейчас начинаются консультации, как вылезть из Донбасса, максимально оставив интересы там", - выразил уверенность Огрызко.
Бывший министр заверил, что провернуть все за спиной Киева агрессору явно не удастся. Украинские власти будут информировать о ходе переговоров и в случае необходимости адекватно отреагируют.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, визит, Германия, МИД, Лавров, Меркель, РФ
- Перед встречей с Порошенко Меркель поговорила с Путиным
- О чем договорились Меркель и Путин по телефону
- Немцы признали "российский Крым" - в Европе может разгореться крупнейший скандал
- Путин, Меркель и Донбасс: о чем говорили в Сочи
- После переговоров с Лавровым в Берлине Климкин рассказал о "хороших новостях"
- "Мы хотим с украинцами быть друзьями..." - Лавров объяснил, почему Украина и Россия "обречены" быть вместе
- Мариуполь возглавил список самых экологически грязных городов Украины22:24
- Не жизнь, а выживание: стало известно о новых проблемах у жителей оккупированного Донецка20:47
- На линии разграничения подорвался мужчина20:20
- В Луганской и Донецкой облгосадминистрациях не боятся ухода международных организаций19:11
- На блокпосту боевиков женщине стало плохо18:46
- В "ЛНР" на мине подорвался комбайн с комбайнером18:19
- В Горловке наблюдается большое движение боевиков17:28
- Боевики «ЛНР» размещают тяжелое вооружение в центре городов16:31
- Переселенец? Виновен!16:13
- Оккупационные «власти ЛНР» проводят насильственную «деукраинизацию»15:56
- Мариуполь возглавил список самых экологически грязных городов Украины22:24
- Немцы признали "российский Крым" - в Европе может разгореться крупнейший скандал21:52
- Украинских родителей накажут за плохое поведение детей: к чему готовиться21:23
- Не жизнь, а выживание: стало известно о новых проблемах у жителей оккупированного Донецка20:47
- На линии разграничения подорвался мужчина20:20
- Смотрящие налево: какие мужчины самые неверные по знаку Зодиака19:46
- В Луганской и Донецкой облгосадминистрациях не боятся ухода международных организаций19:11
- На блокпосту боевиков женщине стало плохо18:46
- В "ЛНР" на мине подорвался комбайн с комбайнером18:19
- Дело пахнет керосином, Кремль готов "слить" Донбасс. ВИДЕО17:46
- Смотрящие налево: какие мужчины самые неверные по знаку Зодиака19:46
- Дело пахнет керосином, Кремль готов "слить" Донбасс. ВИДЕО17:46
- Медики назвали болезнь, сокращающую жизнь женщин на 18 лет17:13
- Украина переживает масштабный кризис с переселенцами16:48
- Переселенец? Виновен!16:13
- Ангелы охраняют: названы знаки Зодиака, которым невероятно везет22:49
- Напиток, улучшающий работу мозга22:17
- Опасные вещи, которые «Забирают» счастье22:00
- Будьте осторожны! Эти подарки лучше не принимать, они приносят беду11:45
- 3 самых интеллектуальных знака зодиака09:45
- Пожар на Южном автовокзале Донецка. В соцсети появились фото
- Уложили лицом в пол: на КПП "Еленовка" унизили людей Захарченко
- В Донецке рухнул "отжатый" боевиками знаменитый супермаркет
- Новые правила идентификации в Ощадбанке для переселенцев: опубликованы оговорки
- Обострение на Донбассе: стало известно, к чему всё идёт
- В Горловке наблюдается большое движение боевиков
- «Должен Украине»: «республика» за долги лишает боевика «ДНР» квартиры
- Работы нет, исчезают валюта и бензин: подробности о жизни в Донецке
- Батальон "Айдар" готов к наступлению под Луганском: Мысягин рассказал хорошую новость из Донбасса
- Ангелы охраняют: названы знаки Зодиака, которым невероятно везет