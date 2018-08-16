«МГБ ДНР» запугивает жителей оккупированных территорий

16.08.2018 09:41

На временно оккупированных территориях Донецкой области «МГБ ДНР» запугивает людей, рассылая смс-сообщения.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой области жителям рассылаются смс-сообщения устрашающего характера. «МГБ ДНР» предупреждает, что в КПВВ при пересечении линии разграничения СБУ изымает карточки мобильного оператора «Феникс» «для противоправных деяний от имени лица владельца»:

«МГБ ДНР: при пересечении границы с Украиной из СБУ изымаются сим-карты «Феникс» для противоправных деяний от лица владельца. Не вывозить из сим-карты на Украину».