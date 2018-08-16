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Не работают и имеют мизерный доход – эксперты опубликовали тревожные данные об украинских переселенцах
Международная организация по миграции (МОМ) провела исследования, касающиеся жизни вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса в Украине. Выяснилось, что проблемы у них общие, несмотря на регион, выбранный для проживания.
15 августа Международная организация по миграции опубликовала результаты исследования, проведенного ее специалистами среди пострадавших от вооруженного конфликта в Украине. И пришла к выводу об ухудшении жизни переселенцев, сообщает "Диалог.UA".
По данным МОМ, среди ВПО трудоустроено только 42 процента трудоспособных граждан, а те, которые все таки устроились на работу, получают зарплату ниже минимальной – порядка 2100 гривен. Около 11 процентов неработающих переселенцев заявили, что активно ищут "место под солнцем", но при этом сталкиваются со случаями дискриминации из-за статуса ВПО или по возрасту, и другими проблемами: низком уровне оплаты труда, отсутствия или дефицит вакансий, соответствующих специальности.
Эксперты отмечают: из-за высоких цен на лекарства медицинские услуги перестают быть доступными для все большего числа ВПО. Около трети вынужденных переселенцев в последний раз были у врача больше года назад и среди причин такого перерыва отмечают сложное материальное положение
Теги: Украина, Донбасс, Крым, работа, доход, зарплата, медицина, переселенцы, ВПЛ, МОМ
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