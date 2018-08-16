Переселенец? Виновен!

16.08.2018 16:13

Даже если выплаты, полагающиеся ВПЛ, уже поступили на их счет, это еще не гарантия, что переселенцы могут расчитывать на эти деньги. Вполне возможно, что их потребуют вернуть, причем не сразу, а через несколько лет. Почему? Потому что суд «вслепую» может принять такое решение. Прецедент создал суд в Краматорске (Донецкая область): на днях он постановил стребовать с одного из местных переселенцев «долг» — выплаты, которые были получены еще 3−4 года назад. Общая сумма «задолженности» достигла 10 тыс. грн. Причина надуманная — суд утверждает, что «мошенник» якобы не находился по месту регистрации в Краматорске в период получения выплат. И хотя мужчина может доказать обратное, его осудили все равно. Более того, у него даже никто не поинтересовался, где он находился во время получения выплат: переселенца судили… заочно.

«Цирк с элементами садизма»

Свою историю DonPress рассказал журналист Илья Суздалев, проживающий в Краматорске. Недавно он получил исполнительный лист, поступивший в бухгалтерию по месту его работы: суд постановил высчитать из зарплаты журналиста 1378 грн. За что? Узнать это Суздалев решил в исполнительной службе, и там сразу оказалось, что суд ошибся! На самом деле стребовать должны были 1378 грн + еще 7171 грн — то есть в сумме около 10 тыс.

«Недоумеваю, кому и за что. Начинаю разбираться. Выясняется, что 2 (!!!) года назад Краматорский горсобес подал на меня в суд, чтобы взыскать выплаченное в 2015—2016 годах пособие для переселенцев. Не обратившись ко мне предварительно», — рассказывает Илья Суздалев.

Журналист действительно получал эти выплаты — до того момента, по его словам, «пока государство не превратило эту процедуру в жуткий цирк с элементами садизма». Однако собес внезапно решил, что в 2014 году Суздалев в Краматорске не проживал, а значит и пособие ему платили незаконно. Доказать обратное было бы проще простого: журналист официально работал в этом городе, с ним общалось множество людей, он не скрывал того, что находится именно в Краматорске, и более того, он готов предоставить любые документы. Проблема лишь в том, что его никто не собирался об этом спрашивать.

Очень слепой суд

После подачи иска собесом в Краматорске прошли заседания суда, о которых Суздалев даже не знал: ему не прислали повестки, не было никакого уведомления. Всего заседаний было три — в конце 2016-го и в начале 2017-го гг. В итоге в январе 2017 года (то есть еще полтора года назад) журналисту присудили вернуть пособие государству. Узнал он об этом еще через полтора года — совершенно случайно.

Разумеется, в таких обстоятельствах возвращать деньги пострадавший переселенец не хочет. «Я реально проживал и работал в Краматорске, и на тот момент эти 400 гривен в месяц для меня имели значение. К тому же, не понимаю, почему без меня меня судили», — возмущен Илья Суздалев.

Однако заочный суд не принял во внимание его слова. Исполнительная служба по-прежнему требует возврата «долга».

Как оказалось, Суздалев — не единственный представитель ВПЛ, который пострадал таким образом. Были и другие подобные случаи.

«У меня была похожая ситуация с разницей только в том, что я была уведомлена о судебном заседании по месту работы (экземпляр иска УПСЗН отправляет по адресу проживания, указанному на момент подачи заявления о выплате пособия, — поэтому ты не знал о суде, т.к. уже там не живешь). С меня хотели содрать 7 тыс. грн. Я выиграла это дело», — написала комментатор к посту Ильи Суздалева в Facebook.

«Краматорський місцевий центр з надання БВПД мне лично помог отсудить у собеса право получать переселенческие после годичной пустой переписки», — также сообщил еще один пострадавший переселенец.

Однако это лишь те ВПЛ, кто рассказал о своей истории. Ситуация печальна прежде всего потому, что в разных городах Украины в данный момент проживает еще множество переселенцев, которые также были лишены выплат и могут даже не знать об этом. Новость станет для них полной неожиданностью. Более того, некоторые из них даже не найдут в себе сил разобраться и будут отдавать некие «долги», не понимая, откуда они взялись. Что делать в таких ситуациях? Обязательно отстаивать свои права!

Права переселенцев (и не только)

По словам юриста, руководителя Консультационного бюро для граждан Марины Пугачевой, суд обязан уведомлять стороны о времени и месте рассмотрения дела — это требования статей 74 — 76 Гражданского процессуального кодекса Украины (далее — ГПК).

«В материалах дела должны быть надлежащие доказательства уведомления. Если соответствующие доказательства отсутствуют, то ответчик не может считаться уведомленным надлежащим образом», — подчеркивает специалист.

Судебная повестка о вызове должна быть вручена с таким расчетом, чтобы лица, которые вызываются, имели достаточно времени для явки и подготовки к участию в судебном разбирательстве дела (не позднее чем за семь дней до судебного заседания).

У Ильи Суздалева не было возможности узнать не только об особенностях дела против него, но даже и о заседании, которое ему предстояло. Его права нарушены. По закону он имеет право знать о дате, времени и месте судебного разбирательства, обо всех судебных решениях, которые принимаются по делу и касаются его интересов. Также у него есть право знакомиться с материалами дела, заявлять ходатайство и отводы, давать устные и письменные объяснения, доводы и возражения, подавать доказательства и т. д. Ничего из этого ему предоставлено не было.

Вот полное разъяснение от юриста Марины Пугачевой, как должен действовать суд.

Повідомлення сторін про час і місце розгляду справи повинно проводитися відповідно до вимог статей 74 — 76 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК). При цьому в матеріалах справи повинні бути належні докази такого повідомлення. Якщо відповідні докази відсутні, то відповідач не може вважатися повідомленим належним чином.

Відповідач, місце проживання (перебування чи роботи) або місцезнаходження якого позивачеві невідоме, навіть після його звернення до адресного бюро та органів внутрішніх справ, викликається в суд через оголошення у пресі. З опублікуванням оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи. При цьому друкований орган, в якому розміщуються відповідні оголошення, визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до Порядку визначення друкованого засобу масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2006 р. № 52, оголошення про виклик до суду публікується в установлені законодавством строки у друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та в друкованому засобі масової інформації місцевої сфери розповсюдження за останнім відомим місцем проживання (перебування) на території України відповідача, третіх осіб, свідків.

Судова повістка про виклик повинна бути вручена з таким розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи, але не пізніше ніж за сім днів до судового засідання.

Статею 75 ЦПК України визначено, що в оголошенні про виклик вказуються дані, які повинні міститися в судовій повістці, зокрема: зазначення місця, дня і часу явки за викликом. А саме:

ім'я фізичної особи чи найменування юридичної особи, якій адресується повістка;

найменування та адресу суду;

зазначення місця, дня і часу явки за викликом;

назву справи, за якою робиться виклик;

зазначення, в якості кого викликається особа (як позивач, відповідач, третя особа, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач);

зазначення, чи викликається особа в судове засідання чи у попереднє судове засідання, а у разі повторного виклику сторони у зв’язку з необхідністю дати особисті пояснення — про потребу дати особисті пояснення;

у разі необхідності - пропозиція особі, яка бере участь у справі, подати всі раніше неподані докази;

роз’яснення про наслідки неявки залежно від процесуального статусу особи, яка викликається (накладення штрафу, примусовий привід, розгляд справи за відсутності, залишення заяви без розгляду), і про обов’язок повідомити суд про причини неявки.

У разі, якщо необхідні дані не будуть вказані, повідомлення сторони не можна буде вважати належним.

Якщо навіть то був адмінсуд, то Відповідно до ст. 47 Кодексу адміністративного судочинства України особами, які беруть участь у справі, є сторони (позивач та відповідач), треті особи, представники сторін та третіх осіб. Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права, а саме:

знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі і стосуються їх інтересів;

знайомитись з матеріалами справи;

заявляти клопотання та відводи;

давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;

подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;

висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

знайомитись з технічним записом, журналом судового засідання, протоколом про вчинення окремої процесуальної дії і подавати письмові зауваження до них;

робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;

оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

користуватися іншими правами, наданими їм КАСУ.

Что делать, если вы узнали, что вас заочно «судили» и теперь требуют выплатить долг?

Первый же шаг — обратиться к юристу за правовой поддержкой. Это можно сделать у любого юриста, которого переселенец считает компетентным. Лучший вариант — обратиться к специалисту, который уже имел опыт работы с подобными делами и помогал отстоять права ВПЛ. Профессионал поможет составить ответный иск, оспорить решение суда, собрать доказательства невиновности.

Некоторые возможные примеры:

1. Консультационное бюро для граждан (г. Мариуполь, ул. Нильсена, 60) — тел. 067 199 0306

2. Центр социальной адаптации пострадавших во время проведения АТО (г. Мариуполь)

3. Краматорский городской центр по предоставлению бесплатной юридической помощи (г. Краматорск, ул. Академическая, 20) — тел. 099 266 9162 Этот центр имеет также отделения в других городах Донецкой области, с полным списком можно ознакомиться здесь

Юрист переселенцам предоставляется бесплатно.

Сколько стоит обращение в суд для переселенца?

Разъяснения по этому вопросу дает организация «Донбасс SOS». Все подробности по выплатам, составлению исков, действиям ВПЛ можно узнать здесь.

Вот лишь некоторые ставки судебного сбора в 2018 году в некоторых категориях дел:

за подачу заявления по делам особого производства (например, установление факта рождения или смерти) — 352,40 грн;

за подачу искового заявления неимущественного характера (например, признание противоправными действия Пенсионного фонда или органа социальной защиты, истребование пенсии за предыдущий период, расторжение брака) — 704,80 грн;

за подачу заявления имущественного характера (например, раздел имущества) — 1% от цены иска, но не менее 704,80 грн и не более 8 810,00 грн.

Судебный сбор уплачивается в учреждении банка в безналичной или наличной форме. Для оплаты нужна квитанция, и ее может составить юрист, который помогает составить исковое заявление, но сделать это можно и самостоятельно.

В любой ситуации ВПЛ следует помнить: он должен защищать свои права. Отстаивать их в суде, идти за помощью, не оставлять дела на самотек, не ждать, не рассосется ли оно. Каждый прецедент с защитой интересов переселенца — повод для того, чтобы они не нарушались впредь. И чем активнее ВПЛ будут бороться, тем больше шансов, что ни с ними, ни с их «братьями по несчастью» не произойдет ничего несправедливого.