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Архив - Донецкая область

С оккупированных территорий Донбасса в РФ вывозят составы угля

16.08.2018 08:34
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С оккупированных территорий Донбасса в РФ вывозят составы угля

Оккупационные «власти ЛДНР» железнодорожными составами вывозят в РФ с временно оккупированных территорий Донбасса уголь. За раз вывозится 100 и более вагонов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 13 августа 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«На железнодорожной станции «Красная Могила» возле Вознесеновки наблюдатели видели около 100 вагонов, стоявших на железнодорожных платформах, предназначенных для транспортировки угля».



Теги: Донбасс, уголь, железнодорожный вокзал, вагон, оккупация, ДНР, СММ ОБСЕ, РФ
 
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