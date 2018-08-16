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С оккупированных территорий Донбасса в РФ вывозят составы угля
16.08.2018 08:34
Оккупационные «власти ЛДНР» железнодорожными составами вывозят в РФ с временно оккупированных территорий Донбасса уголь. За раз вывозится 100 и более вагонов.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 13 августа 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«На железнодорожной станции «Красная Могила» возле Вознесеновки наблюдатели видели около 100 вагонов, стоявших на железнодорожных платформах, предназначенных для транспортировки угля».
Теги: Донбасс, уголь, железнодорожный вокзал, вагон, оккупация, ДНР, СММ ОБСЕ, РФ
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