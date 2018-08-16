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Ударная авиация УДА показала оккупанту, кто на Донбассе хозяин: Ярош поделился кадрами

16.08.2018 07:49
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Ударная авиация УДА показала оккупанту, кто на Донбассе хозяин: Ярош поделился кадрами

В Сети появились кадры ударов бойцов ООС по огневым точкам гибридной армии РФ на Донбассе. У врага потери.

Зрелищными фото ударов по врагу в Facebook поделился экс-глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош, передает "Диалог.UA".

"Беспилотные бомбардировщики Украинской Добровольческой армии (УДА) продолжают "кошмарить" врага", - написал он, продемонстрировав несколько ударов, которые бойцы наносили по огневым точкам оккупанта с помощью дронов.

Экс-глава "Правого сектора" отметил, что в результате этих нескольких вылетов враг понес серьезнейшие потери: 4 террористов были ликвидированы. Кроме того, враг лишился пары единиц техники, а также огневых точек.

Ярош посоветовал гибридной армии РФ готовиться к новым ударом, уточнив, что УДА активно работают над усилением своей беспилотной бомбардировочной авиации.



Теги: Донбасс, авиация, беспилотник, Дмитрий Ярош, потери, обстрелы, оккупанты, РФ
 
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