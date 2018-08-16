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Архив - Донецкая область

В «ДНР» муссируются слухи об аресте главаря «ДНР» Александра Захарченко

16.08.2018 11:20
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В «ДНР» муссируются слухи об аресте главаря «ДНР» Александра Захарченко

На временно оккупированных территориях Донецкой области в последние дни муссируются слухи об аресте главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях, в частности в Донецке, Макеевке и Горловке, муссируются слухи об аресте главаря «ДНР» Александра Захарченко. Якобы, причиной ареста послужили события вокруг «Стирола». Оказывается, завод, который обещают «запустить» со дня на день, на самом деле разграблен.

Вот что сообщают об этом жители оккупированных территорий в соцсетях:

«Вата разгоняет слухи о том что курмаршал находится под домашним арестом, а Ташкент в москве на коврах. Типа дошла в верха инфа о разграблении Стирола и о том что сколько туда не вкинь, поднять не получиться. Но это слухи, просто слухи».



Теги: Донецк, Донбасс, Москва, Ташкент, завод, арест, Стирол, ДНР, Захарченко, соцсети
 
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