Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ВСУ сильно приструнили "ДНР/ЛНР" - у боевиков минус 5 оккупантов

16.08.2018 10:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ВСУ сильно приструнили "ДНР/ЛНР" - у боевиков минус 5 оккупантов

Террористы за 15 августа 43 раза открывали огонь по ВСУ, в том числе 6 раз – из запрещенного калибра.

Зафиксировано также применение террористами минометов 82-мм и 120-мм калибра, передает "Диалог.UA".

В сводке штаба ООС сказано, что огнем были накрыты наши расположения возле Крымского, Луганского, Светлодарска, Майорска, Новолуганского, Опытного, Песок, Марьинки, Авдеевки, Чермалыка, Гнутово, Водяного, Широкино, и др.

Также сообщается о фиксации провокации оккупантов в районе позиций ВСУ в Станице Луганской, где были из стрелкового оружия обстреляны силы ООС. Двое защитников Украины ранены.

Впервые за несколько месяцев террористы применили БМ-21 "Град" возле Светлодарска. По данным украинской разведки, двое боевиков уничтожены, трое стали "300-ми".



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, РСЗО "Град", оккупанты, Светлодарская дуга, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх