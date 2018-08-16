Взрослые закончились - боевики "ДНР" начали учить детей, как убивать: ВИДЕО

16.08.2018 11:39

Боевики непризнанной "республики" "ДНР" начали организовывать лагеря, в которых обучают детей убивать людей.

Об этом говорится на кадрах видео, которые выложили в Сеть сами боевики, передает "Диалог.UA".

Ранее ВСУ разгромили подразделение "ДНР" на границе с Россией под Новоазовском - у боевиков тяжелые потери. Сообщается, что боевики организовали принудительный сбор школьников под эгидой "Юный боец внутренних войск".

Там детей от 10 до 18 лет начали обучат тому, как убивать людей из различного вида оружия. Детей согнали со всей оккупированной территории "ДНР", чтобы пять дней тягать по болотам и заставлять выполнять силовые упражнения с высокой нагрузкой.

Один из боевиков отметил, что основной задачей сбора является воспитание в детях патриотизма к непризнанной "республике" и делу, которым занимаются боевики, а именно: мародерству, терроризму, запугиванию местных жителей и бандитизму.