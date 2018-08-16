- Мариуполь возглавил список самых экологически грязных городов Украины22:24
- Не жизнь, а выживание: стало известно о новых проблемах у жителей оккупированного Донецка20:47
- В Луганской и Донецкой облгосадминистрациях не боятся ухода международных организаций19:11
- На блокпосту боевиков женщине стало плохо18:46
- В Горловке наблюдается большое движение боевиков17:28
- Переселенец? Виновен!16:13
- «МГБ ДНР» запугивает жителей ОРДО смс-сообщениями15:41
- Замечен автомобиль «похоронных услуг» пересекающий границу с РФ15:25
- Работы нет, исчезают валюта и бензин: подробности о жизни в Донецке15:09
- Уложили лицом в пол: на КПП "Еленовка" унизили людей Захарченко14:25
Взрослые закончились - боевики "ДНР" начали учить детей, как убивать: ВИДЕО
Боевики непризнанной "республики" "ДНР" начали организовывать лагеря, в которых обучают детей убивать людей.
Об этом говорится на кадрах видео, которые выложили в Сеть сами боевики, передает "Диалог.UA".
Ранее ВСУ разгромили подразделение "ДНР" на границе с Россией под Новоазовском - у боевиков тяжелые потери. Сообщается, что боевики организовали принудительный сбор школьников под эгидой "Юный боец внутренних войск".
Там детей от 10 до 18 лет начали обучат тому, как убивать людей из различного вида оружия. Детей согнали со всей оккупированной территории "ДНР", чтобы пять дней тягать по болотам и заставлять выполнять силовые упражнения с высокой нагрузкой.
Один из боевиков отметил, что основной задачей сбора является воспитание в детях патриотизма к непризнанной "республике" и делу, которым занимаются боевики, а именно: мародерству, терроризму, запугиванию местных жителей и бандитизму.
Теги: Россия, Донбасс, убийство, учения, лагерь, ДНР, боевики, потери, ВСУ, патриотизм
- Оккупанты нанесли 24 удара за сутки: бойцы ВСУ стойко держат оборону на Донбассе, несмотря на потери
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" считают потери: бойцы ВСУ мощно ответили на провокации
- Операция Объединенных сил набирает обороты: за сутки на Донбассе бойцы ВС Украины нейтрализовали 4 российских боевиков
- За неделю на Донбассе было ликвидировано семь наемников ОРДЛО
- Десятки провокаций боевиков "Л/ДНР" отгремели на Донбассе: пострадали двое бойцов ВС Украины
- "В Горловке впервые за год зарезервированы 100 коек под "военнослужащих". Больницы в "ЛНР/ДНР" забиты недобитыми ор***и. Некоторых сразу в морг", – "Доктор Смерть"
- Мариуполь возглавил список самых экологически грязных городов Украины22:24
- Не жизнь, а выживание: стало известно о новых проблемах у жителей оккупированного Донецка20:47
- На линии разграничения подорвался мужчина20:20
- В Луганской и Донецкой облгосадминистрациях не боятся ухода международных организаций19:11
- На блокпосту боевиков женщине стало плохо18:46
- В "ЛНР" на мине подорвался комбайн с комбайнером18:19
- В Горловке наблюдается большое движение боевиков17:28
- Боевики «ЛНР» размещают тяжелое вооружение в центре городов16:31
- Переселенец? Виновен!16:13
- Оккупационные «власти ЛНР» проводят насильственную «деукраинизацию»15:56
- Мариуполь возглавил список самых экологически грязных городов Украины22:24
- Немцы признали "российский Крым" - в Европе может разгореться крупнейший скандал21:52
- Украинских родителей накажут за плохое поведение детей: к чему готовиться21:23
- Не жизнь, а выживание: стало известно о новых проблемах у жителей оккупированного Донецка20:47
- На линии разграничения подорвался мужчина20:20
- Смотрящие налево: какие мужчины самые неверные по знаку Зодиака19:46
- В Луганской и Донецкой облгосадминистрациях не боятся ухода международных организаций19:11
- На блокпосту боевиков женщине стало плохо18:46
- В "ЛНР" на мине подорвался комбайн с комбайнером18:19
- Дело пахнет керосином, Кремль готов "слить" Донбасс. ВИДЕО17:46
- Смотрящие налево: какие мужчины самые неверные по знаку Зодиака19:46
- Дело пахнет керосином, Кремль готов "слить" Донбасс. ВИДЕО17:46
- Медики назвали болезнь, сокращающую жизнь женщин на 18 лет17:13
- Украина переживает масштабный кризис с переселенцами16:48
- Переселенец? Виновен!16:13
- Ангелы охраняют: названы знаки Зодиака, которым невероятно везет22:49
- Напиток, улучшающий работу мозга22:17
- Опасные вещи, которые «Забирают» счастье22:00
- Будьте осторожны! Эти подарки лучше не принимать, они приносят беду11:45
- 3 самых интеллектуальных знака зодиака09:45
- Уложили лицом в пол: на КПП "Еленовка" унизили людей Захарченко
- Пожар на Южном автовокзале Донецка. В соцсети появились фото
- В Донецке рухнул "отжатый" боевиками знаменитый супермаркет
- Новые правила идентификации в Ощадбанке для переселенцев: опубликованы оговорки
- В Горловке наблюдается большое движение боевиков
- Обострение на Донбассе: стало известно, к чему всё идёт
- «Должен Украине»: «республика» за долги лишает боевика «ДНР» квартиры
- Работы нет, исчезают валюта и бензин: подробности о жизни в Донецке
- Батальон "Айдар" готов к наступлению под Луганском: Мысягин рассказал хорошую новость из Донбасса
- Ангелы охраняют: названы знаки Зодиака, которым невероятно везет