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Архив - Донецкая область

Замечен автомобиль «похоронных услуг» пересекающий границу с РФ

16.08.2018 15:25
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Замечен автомобиль «похоронных услуг» пересекающий границу с РФ

С временно оккупированных территорий Донбасса на территорию РФ через временно неконтролируемый пункт пропуска проследовал фургон «Похоронных услуг». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ за период с 31.07.2018 по 07.08.2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«Наблюдатели СММ ОБСЕ, базирующиеся на российских пограничных пунктах пропуска Гуково и Донецк в Ростовской области, зафиксировали похоронный фургон, пересекавший российско-украинскую границу на Донбассе.
7 августа в 09:38 наблюдательная миссия на пограничном пункте Донецк наблюдала за фургоном ритуальных услуг с надписью «Похоронные услуги» на русском языке и с украинскими номерными знаками. Члены миссии заметили в фургоне были двоих человек.
В этот же день в 12:19 тот же фургон возвращался через пограничный пункт пропуска в направлении Украины».



Теги: Россия, Донбасс, граница, транспорт, похороны
 
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