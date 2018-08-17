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Адский огонь под Светлодарском: боевики обстреляли из «Градов»
Террористы ОРДЛО выпустили в сторону позиций бойцов ООС тринадцать реактивных снарядов калибром 122 миллиметра. Кроме того, боевики обстреливали украинцев из 120-миллиметровых минометов. Как сообщает replyua.net со ссылкой на данные СЦКК, об этом заявили в четверг, 16 августа, в пресс-центр ООС в Facebook.
В том числе, в сообщении отмечено, что в ночь на четверг были обстреляны позиции Объединенных сил в районе Светлодарска с применением РСЗО БМ-21 «Град». В пресс-центре рассказали: «Обстрел начался около 01:00 со стороны неподконтрольного Дебальцево. В сторону позиций Объединенных сил были выпущены 13 реактивных снарядов калибром 122 мм. Также сепаратисты вели огонь из минометов калибром 120 мм».
При этом отмечается, что потерь вследствие обстрела в рядах украинских войск и среди гражданских нет. В штабе также сообщили: «В последний раз на Донбассе применялись реактивные системы залпового огня еще 20 мая, когда в район города Авдеевка прилетели 20 реактивных боеприпасов».
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, Светлодарск, обстрел, боевики, ВСУ, ООС
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