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Боевики «ДНР» обстреляли миссию ОБСЕ
Террористы самопровозглашенной «ДНР» вчера, 16 августа, обстреляли наблюдателей миссии ОБСЕ недалеко от населенного пункта Гольмовского, что в 49 километрах к северо-востоку от Донецка. Как передает replyua.net, об этом сказано в отчете миссии.
Отмечается, что три члена патруля миссии пребывали снаружи, а двое оставались в салонах автомобилей СММ. Боевик с оружием в руках и сотрудник КП «Компания Вода Донбасса» разговаривали с наблюдателями, в то время как два других боевика и два работника находились в припаркованном неподалеку фургоне.
В 09:14 три члена патруля СММ, которые находились снаружи автомобилей, услышали взрыв неустановленного происхождения примерно в 500 метрах к северу, а затем еще один взрыв неопределенного происхождения ориентировочно в 500 метрах к юго-юго-востоку, затем последовали около 10 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии 100–150 метров к северу и северо-западу.
Теги: Донбасс, обстрел, ОБСЕ, ДНР, боевики
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