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Боевики «ДНР» записали видеообращение с угрозами в адрес ВСУ

17.08.2018 08:15
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Боевики «ДНР» записали видеообращение с угрозами в адрес ВСУ

Так называемый «начальник пресс-службы армии ДНР» Даниил Безсонов в ответ на заявления командующего ООС Сергей Наева о том, что ВСУ за последние месяцы продвинулись на фронте на 15 км, разразился угрозами в адрес украинских военных, заявив, что в 2018-м ВСУ заняли населенные пункты, находившиеся под контролем Украины после подписания «минских соглашений».

При этом он с угрозой заявил: «Обращаюсь к украинским солдатам: не уйдете по-хорошему — вас увезут в цинковых гробах, если будет что хоронить».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ДНР, ВСУ, угрозы
 
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