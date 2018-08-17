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Архив - Донецкая область

Что происходит? Донецк содрогается от мощных взрывов

17.08.2018 10:10
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Что происходит? Донецк содрогается от мощных взрывов

Сегодня утром оккупированный Донецк вздрогнул от сильного взрыва, который услышали жители разных районов города.

Местные жители в социальных сетях сообщает:

«Киевский: что это. бнуло только что?..»,

«Не знаю от этого ли… но поднимается небольшое облако дыма в районе ж/д депо Донецк-2»,

«Кирша услышал».

«08.38 Донецк Ларинка. Север громыхнул одиночку»

«8:33 — 10 мин. назад одиночный глухо. Взрыв?

8:37 — Только что еще один. Слышно возле открытого окна. Далеко»

«Ще один відчутний гу-ууп»

«ФБ Донецк Сильный бах Шахтерская, один, в 9.01»

«9:01 Шахтерская площадь, громыхнуло, уже мощнее чем предыдущие пару раз с 8 до 9… северная сторона».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, война, взрыв, обстрелы, ООС
 
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