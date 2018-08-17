Муженко заявил, что бойцы ВСУ готовы использовать Javelin

17.08.2018 13:00

Подразделение ВСУ, ранее получившее на вооружение противотанковые ракетные комплексы Javelin, после прохождения обучения уже готово к использованию этого оружия.

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил: «Подразделение, у которого на вооружении „Джевелины“, прошло обучение и готов их использовать».



По его словам, ситуация с обеспечением армии оружием «существенно улучшилась благодаря новейшим средствам отечественного производства».



Муженко подчеркнул: «Появляются на вооружении комплексы „Корсар“, „Стугна“. До конца текущего года мы планируем существенно улучшить эффективность системы противотанкового огня».

Источник: https://donpress.com