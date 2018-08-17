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Муженко заявил, что бойцы ВСУ готовы использовать Javelin
17.08.2018 13:00
Подразделение ВСУ, ранее получившее на вооружение противотанковые ракетные комплексы Javelin, после прохождения обучения уже готово к использованию этого оружия.
Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил: «Подразделение, у которого на вооружении „Джевелины“, прошло обучение и готов их использовать».
По его словам, ситуация с обеспечением армии оружием «существенно улучшилась благодаря новейшим средствам отечественного производства».
Муженко подчеркнул: «Появляются на вооружении комплексы „Корсар“, „Стугна“. До конца текущего года мы планируем существенно улучшить эффективность системы противотанкового огня».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ВСУ, Муженко, Javelin, ООС
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