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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе средства радиоэлектронной борьбы из РФ

17.08.2018 11:00
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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе средства радиоэлектронной борьбы из РФ

Участники СММ ОБСЕ зафиксировали на Донбассе новейшие российские средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, а также десятки танков и артиллерийских систем.

В МИД Украины сообщают: «Зафиксированые Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 4 новейшие и сложные российские системы радиоэлектронной борьбы, находящихся на вооружении ВС РФ, является свидетельством того, что РФ в очередной раз прибегает к эскалации»,.

По информации, Украина представит международным партнерам на всех уровнях подтвержденные факты появления на Донбассе новейших российских систем радиоэлектронной борьбы.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, ОБСЕ, обстрелы
 
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