В Госдуме РФ пригрозили «уничтожить» Бердянск и Мариуполь

17.08.2018 20:33

Депутат нелегитимной Госдумы России Алексей Журавлев пригрозил украинской власти экономической «гибелью» портовых городов Мариуполя и Бердянска.

Журавлев, комментируя задержание украинской стороной российских судов в Азовском море, заявил: «Украина что делает? Она сама себя загоняет в этот тупик! Россия сейчас введет такие сложные препятствия для прохождения Керченского пролива, что просто бизнес перестанет туда ходить. Он будет искать другие пути. И, соответственно, Азовское море перестанет быть торговым с точки зрения Украины. И Мариуполь, и Бердянск — они просто закончат свое существование».

Источник: https://donpress.com