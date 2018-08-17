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В Госдуме РФ пригрозили «уничтожить» Бердянск и Мариуполь
17.08.2018 20:33
Депутат нелегитимной Госдумы России Алексей Журавлев пригрозил украинской власти экономической «гибелью» портовых городов Мариуполя и Бердянска.
Журавлев, комментируя задержание украинской стороной российских судов в Азовском море, заявил: «Украина что делает? Она сама себя загоняет в этот тупик! Россия сейчас введет такие сложные препятствия для прохождения Керченского пролива, что просто бизнес перестанет туда ходить. Он будет искать другие пути. И, соответственно, Азовское море перестанет быть торговым с точки зрения Украины. И Мариуполь, и Бердянск — они просто закончат свое существование».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Бердянск, Мариуполь, Госдума
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