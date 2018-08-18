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"ДНР" и "ЛНР" рассорились: на оккупированном Донбассе у границы с РФ зреет массовый бунт - подробности
Террористическая "ЛНР" перестала пускать граждан "братской" "ДНР" на территорию России. Местные в ярости.
О напряженной ситуации на оккупированном участке украино-российской границы пожаловалась сепаратистка-дончанка Виталина Ершова в Facebook, передает "Диалог.UA".
О проблемах на границе Ершова сообщила в пятницу, 17 августа, ссылаясь на свою знакомую. ""ДНР" для "ЛНР" не братья? Луганских выпускают в Россию, а донецких - нет… Света в диком возмущении. Стоит с кучей машин из Донецка в очереди на КПП "Должанский" в "ЛНР". В направлении на въезд в Россию.
Ни единой машины "пограничники""ЛНР" не выпускают. Автобусы битком забиты людьми, сотни машин с детьми, женщинами и даже с домашними животными не могут въехать в Россию", - пожаловалась любительница "русского мира", уточнив, что "пограничники" ссылаются на некий секретный указ.
Со слов Ершовой, на границе ситуация начала серьезно накаляться. "Там сейчас люди будут прорваться в Россию силой. Очень страшная ситуация. Зреет массовый бунт", - рассказала жительница оккупированного Донецка.
Позже она уточнила, что подругу все же выпустили в РФ, но "мариновали" на границе 9 часов. Она также добавила, что ее настойчиво просят свой пост убрать. Подписчики сепаратистки живо отреагировали на инцидент. Многие пожаловались на "притеснения" на "границе" террористической "ЛНР".
Теги: Россия, Донбасс, граница, пограничники, бунт, ДНР, ЛНР, КПП, РФ
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