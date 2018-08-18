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У Захарченко в неподконтрольном Донецке готовятся к разгуляю
В неподконтрольном украинской власти Донецке готовятся отметить 149-летие города и День шахтера масштабной праздничной программой с концертами, выставками, ярмарками и фейерверком.
Об этом пишут местные интернет-ресурсы, передает dnews.dn.ua.
Мероприятия пройдут 25 и 26 августа преимущественно в центре города. В программе: возложение цветов к памятнику основателю Донецка Джону Юзу, спортивный праздник, театрализованная программа для детей, выставка авто- и мототехники, радиоуправляемых судомоделей и автомобилей, художественных работ, кузнечного мастерства, джазовый фестиваль, различные шоу, ярмарка национальных блюд, мастер-классы и многое другое.
«Главным подарком жителям города станет большой концерт в парке им. Щербакова. На сцене выступят творческие коллективы учреждений культуры Донецка, а также звезды российской эстрады. Кто именно поздравит дончан, пока остается в секрете. Празднование закончится фейерверком», – говорится в сообщении.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, концерт, праздник, фейерверк, ярмарка, День шахтера
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