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Архив - Донецкая область

Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги? ВИДЕО

19.08.2018 18:19
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Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги? ВИДЕО

Еженедельный выпуск «Донбасс сегодня».

В еженедельном выпуске «Донбасс сегодня» наши журналисты рассказали о таких темах:

- Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги?

- Санкции против России – «сокрушительные» или бессмысленные: интервью с Владиславом Иноземцевым.

- Как работают Минские соглашения: детали.



Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, санкции, выплаты, переселенцы, ВПЛ, долги, Минские соглашения
 
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