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План Захарченко по будущему Донбасса возмутил жителей Донецка: главарь "ДНР" позвал на помощь россиян

19.08.2018 18:49
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План Захарченко по будущему Донбасса возмутил жителей Донецка: главарь "ДНР" позвал на помощь россиян

В "ДНР" продолжает разгораться громкий скандал вокруг информационной кампании главаря боевиков Александра Захарченко по срыву выборов главы "республики".

В стремлении сохранить свой пост на фоне обрушения электоральных симпатий в "ДНР" Захарченко подключил к своей поддержке известного российского политолога Владимира Корнилова, который выступил с заявлением об опасности проведения "выборов" в "ДНР" на оккупированной части Донбасса в условиях военного положения.

Заявление Корнилова вызвало возмущение жителей "ДНР" - один из местных журналистов Александр Тинянский обрушился с оскорблениями в адрес Захарченко, который, по его мнению, пытается спасти свой пост на фоне разграбления Донбасса. "Стало ясно, что представитель подзаборной шпаны Саша Захарченко выборы не выиграет.

Но что делать в этом случае с коррупционными схемами разграбления Донбасса и российских дотаций? Выход найден: Наплевать на логику, людей и легитимность и продолжить наживаться на горе миллионов людей под прикрытием медийных га*донов", - написал он в социальной сети.

При этом жители Донецка считают попытки Захарченко остаться у власти позорными.

Источник: dialog.ua



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, выборы, коррупция, ДНР, боевики, Захарченко, соцсети
 
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