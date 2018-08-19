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Последствия встречи Путина и Трампа и где отдыхают жители Донецка и Луганска. ВИДЕО
19.08.2018 17:09
Еженедельный выпуск «Донбасс сегодня».
В еженедельном выпуске «Донбасс сегодня» журналисты «Общественного ТВ Донбасса» рассказали о таких темах:
- Последствия переговоров Трампа и Путина для Донбасса;
- Оползень в Мелекино: аварийная трасса и разрушенные дома;
- Как отдыхают жители Донбасса по обе стороны линии разграничения на Азовском побережье: Седово и Урзуф.
Теги: Россия, США, Донецк, Донбасс, Путин, Луганск, отдых, Дональд Трамп
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