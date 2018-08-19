- "Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге17:21
- “Выборы в ДНР”: Захарченко на фоне отсутствия выбора16:38
- Захарченко готовит взрыв в Украине на День независимости: боевики получили приказ из Донецка15:59
- У Захарченко в Донецке горело здание Главпочтамта15:22
- Проверки переселенцев из ОРДЛО не прекратятся — правозащитники15:03
- В центре Донецка прозвучали автоматные очереди14:42
- Российские наемники возмущены жителями Донбасса: местные отказываются воевать против Украины13:55
- Що робити, якщо ви не можете чекати покладений термін, поки перепустку видадуть?12:56
- Разбежались продавцы! В Донецке проверяют наличие украинских продуктов, и рынок опустел12:48
- Разруха и опустошение! В Горловке железнодорожный вокзал зарос травой12:39
У Захарченко жители "взвыли": следом за хлебным оккупанты устроили Донбассу "мясной кризис" - подробности
На территориях Донбасса, оккупированных террористической "ДНР", за неделю резко подорожало мясо. Жители очень недовольны.
О новом кризисе в прокремлевской "республике" рассказал сепаратистский telegram-канал "Донецкий Абориген", передает "Диалог.UA".
Он отметил, что спустя несколько дней после обещания "вице-премьера" террористической "ДНР" Александра Тимофеева (Ташкента) не повышать цены на продукты на ОРДЛО обрушился "мясной кризис". Буквально за неделю стоимость мяса выросла на 20 - 30%: цена на филе курятины уже перевалила за 200 российских рублей.
Кроме того, на 50 рублей подорожала свинина, почти достигнув 300 рублей за килограмм. "Буквально на глазах в "республике" начинает развиваться мясной кризис", - пожаловался "Донецкий Абориген", уточнив, что не верит версии главарей "республики" о подорожании свинины. Они обвиняют в произошедшем рухнувшую нацвалюту России.
Сепаратист уверяет, что кризис устроили монополисты по производству и экспорту мяса в "ДНР" - ее главарь Александр Захарченко вместе с Ташкентом. Они намеренно создали дефицит мясной продукции на оккупированной территории, чтобы вытянуть больше денег из местных жителей.
Примечательно, что только недавно "ДНР" накрыл "хлебный кризис".
Теги: Россия, Донбасс, Ташкент, кризис, подорожание, мясо, хлеб, дефицит, ДНР, Захарченко, оккупанты
- Нищему Донбассу уготовили "хлебный кризис": у Захарченко в "ДНР" выступили с громким предупреждением к жителям
- Лидер боевиков ДНР "Ташкент" - все: в Москве приняли окончательное решение
- "Похоже, мы на пороге большого "шу**ра": Захарченко всеми силами пытается скрыть крах "ДНР"", - дончанка
- "Ташкент" резко усилил охрану после возвращения из Москвы: вокруг Захарченко в "ДНР" сгущаются тучи
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Захарченко обвинил Россию в отсутствии бензина в ДНР
- "Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге17:21
- “Выборы в ДНР”: Захарченко на фоне отсутствия выбора16:38
- Захарченко готовит взрыв в Украине на День независимости: боевики получили приказ из Донецка15:59
- У Захарченко в Донецке горело здание Главпочтамта15:22
- Проверки переселенцев из ОРДЛО не прекратятся — правозащитники15:03
- В центре Донецка прозвучали автоматные очереди14:42
- Российские наемники возмущены жителями Донбасса: местные отказываются воевать против Украины13:55
- Бути пенсіонером в окупації - як це? ВИДЕО13:47
- Пункт пропуску «Станиця Луганська» можуть закрити13:25
- Скільки коштує відпочити на березі луганських водосховищ?13:01
- "Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге17:21
- Отход от курса в НАТО привел к войне на Донбассе, – посол Украины в США16:59
- “Выборы в ДНР”: Захарченко на фоне отсутствия выбора16:38
- На какую работу могут рассчитывать переселенцы?16:21
- Захарченко готовит взрыв в Украине на День независимости: боевики получили приказ из Донецка15:59
- Гримчак рассказал, возможен ли реванш пророссийских сил в Украине15:45
- У Захарченко в Донецке горело здание Главпочтамта15:22
- Проверки переселенцев из ОРДЛО не прекратятся — правозащитники15:03
- В центре Донецка прозвучали автоматные очереди14:42
- Работающие пенсионеры будут получать пенсии в полном объеме, - Минсоцполитики14:26
- Гримчак рассказал, возможен ли реванш пророссийских сил в Украине15:45
- В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!22:45
- Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства22:23
- Как выбрать мед: 7 полезных советов21:45
- Любителям суши: выяснилась смертельная опасность самой популярной рыбы19:15
- Как снизить давление без лекарств18:45
- Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть яблоки15:30
- Провал в вакцинации: украинцам грозит новая эпидемия13:31
- Как характер женщины зависит от месяца ее рождения12:47
- Эти продукты лучше не употреблять вместе09:48
- У Захарченко в Донецке закрывается бывший «МЕТРО» теперешний «МОСТ»
- Пенсионеры, получающие выплаты через Ощадбанк, могут получить электронное пенсионное удостоверение
- У Захарченко в неподконтрольном Донецке готовятся к разгуляю
- В Донецке ажиотаж из-за техники боевиков: ""ДНР" к наступлению готовится, террористы ездят как ненормальные"
- Дончан ужаснул "указ" Захарченко: "Здравствуй, 37-й год. "ДНР" становится большим концлагерем"
- "Война ничего не списала": жители Луганска попали в тяжкую кабалу, не погасив взятые до оккупации кредиты
- Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги? ВИДЕО
- "Такого не было никогда..." - жительница Донецка потрясена новой проблемой в "ДНР". Люди просят помощи
- Последствия встречи Путина и Трампа и где отдыхают жители Донецка и Луганска. ВИДЕО
- Пьяные боевики ОРДО подрались с боевиками ОРЛО: 10 пострадавших