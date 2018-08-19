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В Донецке заявляют о начале юридической ликвидации "ДНР": боевики пожаловались Путину
В Донецке бьют тревогу и заявляют о начале юридического уничтожения "ДНР", о чем на своей странице в социальной сети пишет донецкий пропагандист Роман Манекин.
Сторонник боевиков сообщает, что так называемый президиум Верховного суда "ДНР" фактически объявил "ДНР" юридически ничтожным. Манекин бьет тревогу и заявляет, что уже обратился к российскому президенту Владимиру Путину и в Министерство иностранных дел РФ со специальным заявлением о происходящем на территории оккупированной части Донбасса.
"Судебная ветвь власти в лице Президиума Верховного Суда "ДНР", де-юре объявило "ДНР" юридически ничтожным... Постановление президиума Верховного Суда суверенной, хоть и не признанной "республики" - это серьезный документ.
Поэтому следующим этапом популяризации донецкого правосудия станет оповещение о вынесенном вердикте, юридически уничтожающим "ДНР", руководителей "Нормандской четверки". Пусть и МИД РФ подключается!" - пишет сторонник боевиков на своей странице в социальной сети.
При этом СМИ отмечают, что Манекин поднял скандал после угрозы потери украинского гражданства со стороны суда "ДНР". Оккупационные "власти" и "суд ДНР" хотят лишить пропагандиста "русского мира" гражданства Украины.
Некоторое время назад Манекин из-за конфликта с "МГБ ДНР" попал "на подвал", где потерял здоровье и был выпущен только после вмешательства "влиятельных людей из РФ". Теперь для Манекина нашли новое "наказание" — лишить гражданства Украины.
Источник: dialog.ua
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Путин, суд, жалоба, МИД, ДНР, боевики, соцсети, РФ
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