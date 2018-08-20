- "Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге17:21
- “Выборы в ДНР”: Захарченко на фоне отсутствия выбора16:38
- Захарченко готовит взрыв в Украине на День независимости: боевики получили приказ из Донецка15:59
- У Захарченко в Донецке горело здание Главпочтамта15:22
- Проверки переселенцев из ОРДЛО не прекратятся — правозащитники15:03
- В центре Донецка прозвучали автоматные очереди14:42
- Российские наемники возмущены жителями Донбасса: местные отказываются воевать против Украины13:55
- Що робити, якщо ви не можете чекати покладений термін, поки перепустку видадуть?12:56
- Разбежались продавцы! В Донецке проверяют наличие украинских продуктов, и рынок опустел12:48
- Разруха и опустошение! В Горловке железнодорожный вокзал зарос травой12:39
Москва уже не хочет выборов в «ДНР» и «ЛНР»
Москва сосредотачивает свои усилия на президентских выборах в Украине в марте 2019-го и высказывает свой запрет на фейковые выборы в «ДНР» и «ЛНР», о чем было анонсировано ранее. Жители псевдореспублик и правда поверили, что им кто-предоставляет право выбора, когда в Донецке и Луганске сообщили о выборах руководителей «республик» в ноябре 2018 года. Как передает replyua.net, об этом пишет «Український тиждень».
Теперь же Кремль дает понять, что не нужно будоражить народ, пусть привыкает к нынешним ставленникам Кремля Захарченко и Пасечнику, а лишние игры в демократию на оккупированных территориях не нужны. Тем более, что дончанам и луганчанам нужно брать пример с России, где уже 19 год никого кроме Путина россияне на посту президента не видят.
В Москве также прекрасно осведомлены, что за время существования так называемых республик на этих территориях появилось несколько группировок, которые время от времени устраивают разборки, пытаясь завоевать доверие Кремля и сместить действующую власть. До последнего времени была надежда, что Москва даст согласие пусть и на небольшую, но политическую конкуренцию внутри «республик», тем не менее, надежды оказались преждевременными.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, выборы, ДНР, ЛНР
- Версия Эль-Мюрида: Кремль на Донбассе уже ничего не решает
- Выборы на Донбассе: Нуланд угомонила Захарченко
- Ставленник Кремля рассказал о минских переговорах со своей колокольни
- Плотницкий перенес выборы вслед за Захарченко
- Кучма: перенос выборов на Донбассе - "долгоиграющая игра, которую нам необходимо выиграть, а не проиграть"
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- "Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге17:21
- “Выборы в ДНР”: Захарченко на фоне отсутствия выбора16:38
- Захарченко готовит взрыв в Украине на День независимости: боевики получили приказ из Донецка15:59
- У Захарченко в Донецке горело здание Главпочтамта15:22
- Проверки переселенцев из ОРДЛО не прекратятся — правозащитники15:03
- В центре Донецка прозвучали автоматные очереди14:42
- Российские наемники возмущены жителями Донбасса: местные отказываются воевать против Украины13:55
- Бути пенсіонером в окупації - як це? ВИДЕО13:47
- Пункт пропуску «Станиця Луганська» можуть закрити13:25
- Скільки коштує відпочити на березі луганських водосховищ?13:01
- "Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге17:21
- Отход от курса в НАТО привел к войне на Донбассе, – посол Украины в США16:59
- “Выборы в ДНР”: Захарченко на фоне отсутствия выбора16:38
- На какую работу могут рассчитывать переселенцы?16:21
- Захарченко готовит взрыв в Украине на День независимости: боевики получили приказ из Донецка15:59
- Гримчак рассказал, возможен ли реванш пророссийских сил в Украине15:45
- У Захарченко в Донецке горело здание Главпочтамта15:22
- Проверки переселенцев из ОРДЛО не прекратятся — правозащитники15:03
- В центре Донецка прозвучали автоматные очереди14:42
- Работающие пенсионеры будут получать пенсии в полном объеме, - Минсоцполитики14:26
- Гримчак рассказал, возможен ли реванш пророссийских сил в Украине15:45
- В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!22:45
- Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства22:23
- Как выбрать мед: 7 полезных советов21:45
- Любителям суши: выяснилась смертельная опасность самой популярной рыбы19:15
- Как снизить давление без лекарств18:45
- Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть яблоки15:30
- Провал в вакцинации: украинцам грозит новая эпидемия13:31
- Как характер женщины зависит от месяца ее рождения12:47
- Эти продукты лучше не употреблять вместе09:48
- У Захарченко в Донецке закрывается бывший «МЕТРО» теперешний «МОСТ»
- Пенсионеры, получающие выплаты через Ощадбанк, могут получить электронное пенсионное удостоверение
- У Захарченко в неподконтрольном Донецке готовятся к разгуляю
- В Донецке ажиотаж из-за техники боевиков: ""ДНР" к наступлению готовится, террористы ездят как ненормальные"
- Дончан ужаснул "указ" Захарченко: "Здравствуй, 37-й год. "ДНР" становится большим концлагерем"
- "Война ничего не списала": жители Луганска попали в тяжкую кабалу, не погасив взятые до оккупации кредиты
- Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги? ВИДЕО
- "Такого не было никогда..." - жительница Донецка потрясена новой проблемой в "ДНР". Люди просят помощи
- Последствия встречи Путина и Трампа и где отдыхают жители Донецка и Луганска. ВИДЕО
- Пьяные боевики ОРДО подрались с боевиками ОРЛО: 10 пострадавших