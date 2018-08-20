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ООН бьет тревогу и требует срочно принять меры по Донбассу
За время вооруженных действий на востоке страны погибло более трех тысяч мирных жителей, ранено - девять.
В честь 10-го Всемирного дня гуманитарной помощи Организация Объединенных Наций сделала важное заявление. Ее представители обратились к международной общественности и призвали принять меры для полноценной защиты мирного населения.
В Организации заявили, что из-за боевых действий страдают миллионы - не зависимо от того, находятся они на подконтрольной или оккупированной территории страны, сообщает "Диалог.UA". Координатор системы ООН в Украине и Координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани обратилась к ООН с просьбой увеличить помощь, которая требуется сейчас более 3,4 миллионам людей. По ее словам, сейчас гуманитарная поддержка осуществляется лишь на треть от необходимой.
При этом люди не имеют доступа к медицинской помощи, жилью, продуктам питания и прочим вещам первой необходимости. Напомним, что Порошенко готовит новую резолюцию для ООН. Также эксперт ООН предрекает голод в Европе из-за аномальной жары и изменений климата.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, война, ООН, требование, ДНР, ЛНР, тревога, ООС
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