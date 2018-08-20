Путин отрекся от боевиков на Донбассе

20.08.2018 20:00

В Кремле делают все возможное, чтобы террористы с оккупированных районов Донбасса не возвращались домой

Об этом сообщил журналист Алексей Чибисов, передает politeka.

«В Кремле делают все, чтобы такие люди не возвращались домой – приказывают не пропускать их на границу, отправляют на наиболее сложные задания, выжить во время которых практически нереально. Тем не менее, большинство террористов, все-таки, находят способы вырваться с Донбасса в свою глубинку», — отметил он.

Однако там, по словам Чибисова, после возвращения в Россию, бывшие террористы не могут ужиться на мирной территории, «убивая при любом удобном случае».

«…никак не могут вести там жизнь в нормальном состоянии. Их психика не выдерживает и при любом удобном случае, они начинают убивать. Так было с Михаилом Константиновым, террористом, который в октябре 2014-го просто так застрелил двух инспекторов ДПС. Это дело было громким, поскольку он был одним из первых, кто вернулся. А причиной стало то, что они с другом хотели ограбить проституток», — подчеркнул он.

Схожая история, по словам Чибисова, произошла и в столице РФ.

«Боевик, который воевал на Донбассе, убил своего соседа и обстрелял полицейских во время задержания. Не менее показательным был случай, когда 31 декабря в Краснодарском крае местный житель, который приехал с Донбасса, «покрошил» людей в кафетерии», — уточнил он.

Источник: https://from-ua.com