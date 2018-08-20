- "Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге17:21
- “Выборы в ДНР”: Захарченко на фоне отсутствия выбора16:38
- Захарченко готовит взрыв в Украине на День независимости: боевики получили приказ из Донецка15:59
- У Захарченко в Донецке горело здание Главпочтамта15:22
- Проверки переселенцев из ОРДЛО не прекратятся — правозащитники15:03
- В центре Донецка прозвучали автоматные очереди14:42
- Российские наемники возмущены жителями Донбасса: местные отказываются воевать против Украины13:55
- Що робити, якщо ви не можете чекати покладений термін, поки перепустку видадуть?12:56
- Разбежались продавцы! В Донецке проверяют наличие украинских продуктов, и рынок опустел12:48
- Разруха и опустошение! В Горловке железнодорожный вокзал зарос травой12:39
Путин отрекся от боевиков на Донбассе
В Кремле делают все возможное, чтобы террористы с оккупированных районов Донбасса не возвращались домой
Об этом сообщил журналист Алексей Чибисов, передает politeka.
«В Кремле делают все, чтобы такие люди не возвращались домой – приказывают не пропускать их на границу, отправляют на наиболее сложные задания, выжить во время которых практически нереально. Тем не менее, большинство террористов, все-таки, находят способы вырваться с Донбасса в свою глубинку», — отметил он.
Однако там, по словам Чибисова, после возвращения в Россию, бывшие террористы не могут ужиться на мирной территории, «убивая при любом удобном случае».
«…никак не могут вести там жизнь в нормальном состоянии. Их психика не выдерживает и при любом удобном случае, они начинают убивать. Так было с Михаилом Константиновым, террористом, который в октябре 2014-го просто так застрелил двух инспекторов ДПС. Это дело было громким, поскольку он был одним из первых, кто вернулся. А причиной стало то, что они с другом хотели ограбить проституток», — подчеркнул он.
Схожая история, по словам Чибисова, произошла и в столице РФ.
«Боевик, который воевал на Донбассе, убил своего соседа и обстрелял полицейских во время задержания. Не менее показательным был случай, когда 31 декабря в Краснодарском крае местный житель, который приехал с Донбасса, «покрошил» людей в кафетерии», — уточнил он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, война, боевики, ООС
- Почему Путин приказал донбасским боевикам прекратить огонь
- Три отличные новости о донбасском конфликте
- Мировые СМИ связали обострение в Авдеевке и разговор Путина с Трампом
- Через несколько месяцев Путин будет умолять Украину забрать Донбасс?
- Турчинов: "Путин планирует и дальше проливать украинскую кровь"
- Донбасский узел: что дальше? Сценарий второй: боевой
- "Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге17:21
- “Выборы в ДНР”: Захарченко на фоне отсутствия выбора16:38
- Захарченко готовит взрыв в Украине на День независимости: боевики получили приказ из Донецка15:59
- У Захарченко в Донецке горело здание Главпочтамта15:22
- Проверки переселенцев из ОРДЛО не прекратятся — правозащитники15:03
- В центре Донецка прозвучали автоматные очереди14:42
- Российские наемники возмущены жителями Донбасса: местные отказываются воевать против Украины13:55
- Бути пенсіонером в окупації - як це? ВИДЕО13:47
- Пункт пропуску «Станиця Луганська» можуть закрити13:25
- Скільки коштує відпочити на березі луганських водосховищ?13:01
- "Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге17:21
- Отход от курса в НАТО привел к войне на Донбассе, – посол Украины в США16:59
- “Выборы в ДНР”: Захарченко на фоне отсутствия выбора16:38
- На какую работу могут рассчитывать переселенцы?16:21
- Захарченко готовит взрыв в Украине на День независимости: боевики получили приказ из Донецка15:59
- Гримчак рассказал, возможен ли реванш пророссийских сил в Украине15:45
- У Захарченко в Донецке горело здание Главпочтамта15:22
- Проверки переселенцев из ОРДЛО не прекратятся — правозащитники15:03
- В центре Донецка прозвучали автоматные очереди14:42
- Работающие пенсионеры будут получать пенсии в полном объеме, - Минсоцполитики14:26
- Гримчак рассказал, возможен ли реванш пророссийских сил в Украине15:45
- В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!22:45
- Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства22:23
- Как выбрать мед: 7 полезных советов21:45
- Любителям суши: выяснилась смертельная опасность самой популярной рыбы19:15
- Как снизить давление без лекарств18:45
- Медики объяснили, почему необходимо регулярно есть яблоки15:30
- Провал в вакцинации: украинцам грозит новая эпидемия13:31
- Как характер женщины зависит от месяца ее рождения12:47
- Эти продукты лучше не употреблять вместе09:48
- У Захарченко в Донецке закрывается бывший «МЕТРО» теперешний «МОСТ»
- Пенсионеры, получающие выплаты через Ощадбанк, могут получить электронное пенсионное удостоверение
- У Захарченко в неподконтрольном Донецке готовятся к разгуляю
- В Донецке ажиотаж из-за техники боевиков: ""ДНР" к наступлению готовится, террористы ездят как ненормальные"
- Дончан ужаснул "указ" Захарченко: "Здравствуй, 37-й год. "ДНР" становится большим концлагерем"
- "Война ничего не списала": жители Луганска попали в тяжкую кабалу, не погасив взятые до оккупации кредиты
- Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги? ВИДЕО
- "Такого не было никогда..." - жительница Донецка потрясена новой проблемой в "ДНР". Люди просят помощи
- Последствия встречи Путина и Трампа и где отдыхают жители Донецка и Луганска. ВИДЕО
- Пьяные боевики ОРДО подрались с боевиками ОРЛО: 10 пострадавших