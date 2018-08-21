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Москва перестала платить наемникам "ДНР", чтобы наказать Захарченко: в рядах террористов зреет бунт
Террористам "ДНР" Москва уже несколько месяцев не платит денежное довольствие. Зреет мятеж.
Об очередном скандале на Донбассе рассказал на своем telegram-канале сепаратист "Донецкий Абориген", передает "Диалог.UA".
По его данным, ситуация дошла до предела на прошлой неделе. Главарю террористической "ДНР" Александру Захарченко даже пришлось выезжать к одной из группировок, членам которой уже несколько месяцев не платят зарплату. Деньги не привез, но клялся им, что поступят в самые короткие сроки.
По данным "Донецкого Аборигена", такая задержка в выплатах связана с недовольством Кремля тем, что Захарченко не может справиться со своими "силовиками". Еще в начале лета Москва приказала разоружить и ликвидировать "личные армии" от "МВД" и "МГБ", переведя что осталось под единое начало. Сделать это еще не удалось.
Москве не хочется иметь неподконтрольные группировки на Донбассе, так как, по всей видимости, под давлением санкций она готовится "сбавить обороты", прекратив эскалацию. Захарченко и его братию это не устраивает и он продолжает "водить за нос" Кремль, затягивая процесс.
Теги: Донбасс, Москва, деньги, зарплата, МВД, бунт, ДНР, наемники, Захарченко, МГБ
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