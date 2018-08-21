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Захарченко готовит взрыв в Украине на День независимости: боевики получили приказ из Донецка
Боевики "ДНР" на подконтрольной территории оккупированного Донбасса проводят сборы людей, чьи родственники находится на подконтрольной Украине территории, готовя теракты на 24 августа.
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врач из Енакиево Александр Чернов, предупреждая о подготовке диверсий на подконтрольной Украине территории в конце августа, передает dialog.ua.
Чернов сообщил, что получил свидетельства из оккупированного Енакиево под Донецком, где сторонники "ДНР" обсуждали выполнение приказа из Донецка, согласно которому наемники ищут антиукраински настроенных людей в Торецке и его окрестностях.
Стало известно, что боевики планируют ко Дню независимости Украины в Торецке силами местных сторонников России устроить теракты и обвинить в беспределе ВСУ.
Чернов пишет, что, согласно свидетельству, половина чиновников "ДНР" из Горловки и районных советов имеют родню на освобожденной украинской территории и свободно ездит сюда, имея возможность готовить военные провокации.
Теги: Украина, Россия, Донецк, Донбасс, взрыв, теракт, диверсия, День Независимости, провокация, боевики, ВСУ, Захарченко, соцсети
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