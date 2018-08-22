Путин готовит новое вторжение в Украину: эксперт назвал дату

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На Донбасс из территории России уже завтра, 23 августа, прибудет так называемый гуманитарный конвой, в котором будет подмога боевикам самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» для новой активной фазы военного конфликта.
Как передает replyua.net, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал координатор группы «Информационное сопротивление», депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук. В том числе, он подчеркнул, что колонны пройдут через неконтролируемые пункты пропуска Изварино и Успенка.
«23 августа на территорию оккупированных частей Донецкой и Луганской областей через неконтролируемые пункты пропуска Изварино и Успенка запланирована доставка очередного (80-го) т.н. «гуманитарного конвоя» из РФ (50 ед. автомобильной техники, около 500 тонн груза). В последний раз «гуманитарный конвой» был 26 июля (47 ед. автомобильной техники, около 500 тонн груза)», - написал Тымчук.
Также он добавил, что для обеспечения террористической деятельности частей и подразделений 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск в период с 14 по 20 августа текущего года с российской территории было доставлено 12 железнодорожных цистерн с ГСМ (около 720 тонн, ж/д. ст. Ровеньки).
Теги: Украина, Донбасс, Путин, война, вторжение
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- В День Независимости Украины войска Путина жестко обстреляли мирных жителей Донбасса14:48
- В Енакиево боевики «ДНР» устроили в городе поиск «шпионов»14:15
- Кровавые сутки в ООС. ВСУ понесли потери12:28
- На блокпостах «ДНР» увеличивается количество вооруженных боевиков12:10
- КПВВ «Майорск» закрыт из-за обстрела оккупантов11:40
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