Путин готовит новое вторжение в Украину: эксперт назвал дату

22.08.2018 11:35

На Донбасс из территории России уже завтра, 23 августа, прибудет так называемый гуманитарный конвой, в котором будет подмога боевикам самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» для новой активной фазы военного конфликта.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал координатор группы «Информационное сопротивление», депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук. В том числе, он подчеркнул, что колонны пройдут через неконтролируемые пункты пропуска Изварино и Успенка.



«23 августа на территорию оккупированных частей Донецкой и Луганской областей через неконтролируемые пункты пропуска Изварино и Успенка запланирована доставка очередного (80-го) т.н. «гуманитарного конвоя» из РФ (50 ед. автомобильной техники, около 500 тонн груза). В последний раз «гуманитарный конвой» был 26 июля (47 ед. автомобильной техники, около 500 тонн груза)», - написал Тымчук.



Также он добавил, что для обеспечения террористической деятельности частей и подразделений 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск в период с 14 по 20 августа текущего года с российской территории было доставлено 12 железнодорожных цистерн с ГСМ (около 720 тонн, ж/д. ст. Ровеньки).