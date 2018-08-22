Разведка: Москва готовит на Донбассе диверсантов для терактов в Украине

22.08.2018 16:45

Командование российских войск приступило к подготовке диверсантов с целью «работы» в тылу украинских военнослужащих и против мирных жителей. Как передает replyua.net, такую информацию распространили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.



В частности, известно, что во время сборов т.н. резервистов на базе соединений и частей «1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК» российские военные и психологи осуществляют отбор лиц по моральным характеристикам, у которых есть склонность к совершению террористических акций и диверсий против мирного населения – как на украинской территории, так и других стран. Помимо этого, террористические акты могут устроить и в самой России для провоцирования антиукраинских настроений и дискредитации Украины.



Между тем, в разведывательных подразделениях противника местные террористы выражают недовольство пренебрежительным отношением к ним со стороны кадровых российских военнослужащих, которым выплачивают значительно больше денежное обеспечение.