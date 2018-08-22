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Разведка: Москва готовит на Донбассе диверсантов для терактов в Украине

22.08.2018 16:45
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Разведка: Москва готовит на Донбассе диверсантов для терактов в Украине

Командование российских войск приступило к подготовке диверсантов с целью «работы» в тылу украинских военнослужащих и против мирных жителей. Как передает replyua.net, такую информацию распространили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В частности, известно, что во время сборов т.н. резервистов на базе соединений и частей «1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК» российские военные и психологи осуществляют отбор лиц по моральным характеристикам, у которых есть склонность к совершению террористических акций и диверсий против мирного населения – как на украинской территории, так и других стран. Помимо этого, террористические акты могут устроить и в самой России для провоцирования антиукраинских настроений и дискредитации Украины.

Между тем, в разведывательных подразделениях противника местные террористы выражают недовольство пренебрежительным отношением к ним со стороны кадровых российских военнослужащих, которым выплачивают значительно больше денежное обеспечение. 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, разведка, диверсанты, ООС
 
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