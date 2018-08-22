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В ООН призывают увеличить гумпомощь для пострадавших граждан от войны на Донбассе
22.08.2018 14:30
Организация Объединенных Наций по случаю 10-го Всемирного дня гуманитарной помощи призывает немедленно принять меры для защиты миллионов гражданских лиц Украины, страдающих в результате активных боевых действий на востоке страны. Об этом сообщается на сайте ООН в Украине.
Координатор системы ООН в Украине и координатор по гуманитарным вопросам в Украине госпожа Оснат Лубрани обратилась с неотложной просьбой об увеличении поддержки со стороны международного сообщества для расширения необходимой гуманитарной помощи для удовлетворения значительных гуманитарных потребностей, вызванных этим кризисом.
"Я глубоко обеспокоена тем, что миллионы украинских мужчин, женщин и детей, живущих возле 450-километровой линии соприкосновения сталкиваются с угрозой обстрелов и снайперского огня и рисками, связанными с большим количеством мин и боеприпасов, неразорвавшихся», - отмечает госпожа Лубрани.
Она призывает международное сообщество увеличить поддержку ради расширения мер, направленных на облегчение страданий гражданского населения Украины, которое страдает в результате этого кризиса, независимо от места их проживания в международно признанных границах Украины. Также она призывает полностью соблюдать требования международного гуманитарного права.
На пятый год кризиса на востоке Украины более 3000 гражданских лиц - мужчин, женщин и детей - погибли, и более 9000 получили ранения. Более 3,4 млн человек сталкиваются с трудностями получения продуктов питания, доступа к воде, жилья, медицинских услуг и образования, что усугубляет уязвимость их положения и истощает способность восстановления жизнестойкости.
На пятый год кризиса на востоке Украины более 3000 гражданских лиц - мужчин, женщин и детей - погибли, и более 9000 получили ранения. Более 3,4 млн человек сталкиваются с трудностями получения продуктов питания, доступа к воде, жилья, медицинских услуг и образования, что усугубляет уязвимость их положения и истощает способность восстановления жизнестойкости.
По словам Лубрани, только за первое полугодие этого года более 600 тысяч украинских мирных граждан во всех пострадавших районах Украины получили жизненно необходимую гуманитарную помощь.
Госпожа Лубрани также отметила усилия по поиску необходимых решений для переселенцев.
«Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы подчеркнуть важность Плана действий правительства, касающийся внутренне перемещенных лиц в Украине, и подтвердить обязательства, взятые на себя ООН, о предоставлении полной поддержки по его выполнению", - отметила она.
Госпожа Лубрани также отметила, что, хотя она уверена в том, что эта важная работа гуманитарного сообщества продолжится, требуется немедленное увеличение финансирования для того, чтобы крупные гуманитарные потребности на востоке Украины были полностью удовлетворены. «У меня вызывает беспокойство, что финансирование гуманитарного реагирования обеспечено менее чем на треть от необходимой суммы», - отметила Лубрани.
Госпожа Лубрани также отметила, что, хотя она уверена в том, что эта важная работа гуманитарного сообщества продолжится, требуется немедленное увеличение финансирования для того, чтобы крупные гуманитарные потребности на востоке Украины были полностью удовлетворены. «У меня вызывает беспокойство, что финансирование гуманитарного реагирования обеспечено менее чем на треть от необходимой суммы», - отметила Лубрани.
Несмотря на такое недофинансирование, местные, национальные и международные гуманитарные участники все же пытаются выделить в 2018 году помощь примерно 2,3 миллиону мужчин, женщин и детей, оказавшихся в уязвимом положении.
«Призываю Государства-члены продемонстрировать свою солидарность с людьми в Украине и поддержать наши неутомимые усилия», - отметила Лубрани.
Источник: https://www.ostro.org
Теги: Донбасс, война, ООН, гуманитарная помощь, пострадавшие, ООС
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