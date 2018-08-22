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Захарченко уже начал готовить чемоданы: на Донбасс из Москвы едут с проверкой "ревизоры" - подробности
В ближайшем будущем на оккупированный Донбасс из Москвы прибудет делегация с проверкой. Главарь "ДНР" Александр Захарченко готовится к худшему.
О прибытии на Донбасс "ревизоров" сообщил сепаратистский ресурс "Донецкий Абориген", передает "Диалог.UA". По данным пропагандиста, Кремль начал подозревать, что главари протектората "ДНР" в своих отчетах лгут о реальной ситуации в ОРДЛО, приукрашивая действительность. Чтобы разобраться с ситуацией, на оккупированный Донбасс отправляется группа "экспертов". "Донецкий Абориген" уверяет, что интересует московских "ревизоров" "экономическая, политическая, правовая ситуация, социально - гуманитарная обстановка" в террористической "ДНР".
Они, в частности, будут выявлять факты превышения своими ставленниками полномочий, коррупции, отжимов имущества и прочие злоупотребления, из-за которых местные жители уже на грани бунта. Полученная информация, уверяет сепаратист, ляжет непосредственно на стол "руководителю". Кто это, он не уточнил. Либо "куратор" Владислав Сурков, либо сам агрессор Владимир Путин.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Москва, проверка, ДНР, Захарченко
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- В День Независимости Украины войска Путина жестко обстреляли мирных жителей Донбасса14:48
- В Енакиево боевики «ДНР» устроили в городе поиск «шпионов»14:15
- Кровавые сутки в ООС. ВСУ понесли потери12:28
- На блокпостах «ДНР» увеличивается количество вооруженных боевиков12:10
- КПВВ «Майорск» закрыт из-за обстрела оккупантов11:40
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