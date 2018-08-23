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Архив - Донецкая область

В «ДНР» «батальон Прилепина» объявили ОПГ

23.08.2018 15:21
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В «ДНР» «батальон Прилепина» объявили ОПГ

В «ДНР» «батальон Прилепина» объявили ОПГ, разоружили и расформировали.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

После «внезапного» отъезда российского пропагандиста Захара Прилепина, его «батальон» был разоружен и расформирован. Членам батальона было предложено «влиться в корпуса», но большинство ответило отказом. Три человека из «руководителей» батальона и некоторые «прилепинцы» задержаны.

О таких «неприятностях» с «прилепенцами» сообщают несколько источников, в числе которых бывший пропагандист «ДНР» Константин Долгов, тоже ранее сбежавший в Москву. Также Долгов сообщает, что инициатива ликвидации «батальона Прилепина» исходила из Москвы.



Теги: Россия, Донбасс, Москва, ликвидация, ДНР, батальон, Захар Прилепин
 
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