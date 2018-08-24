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Под Горловкой серьезный пожар
24.08.2018 19:30
В социальных сетях жители временно оккупированного Донецка сообщают, что в районе Красного Партизана, расположенного на горловском направлении сильный пожар.
На данный момент неизвестно, что именно горит, но по предположению пользователей, это скорее всего птицеферма. В комментариях люди пишут:
«Горит что-то на Красном Партизане. Кажется склад АТБ. Бабка плела — что склад с лако-красочной продукцией. Но мне сомнительно, чтоб на 4 год войны какие-то краски еще могли быть не разворованы»
«ферма горит…»
«да, была там птицеферма, помню…».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, пожар, ДНР
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