- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге17:00
- Адекватный ответ на провокации: под Авдеевкой ВСУ разгромили блиндаж и военный грузовик "ДНР"15:46
- В День Независимости Украины войска Путина жестко обстреляли мирных жителей Донбасса14:48
- В Енакиево боевики «ДНР» устроили в городе поиск «шпионов»14:15
- Кровавые сутки в ООС. ВСУ понесли потери12:28
- На блокпостах «ДНР» увеличивается количество вооруженных боевиков12:10
- КПВВ «Майорск» закрыт из-за обстрела оккупантов11:40
- Очереди на блокпостах Донбасса сегодня, 24 августа09:52
- Тебе тут не место, ты несешь угрозу - "Литературного" террориста Захара Прилепина задержали на границе с Боснией 09:15
- Захарченко с каской, шествие и концерт: оккупированный Донецк отмечает День шахтера09:00
Тебе тут не место, ты несешь угрозу - "Литературного" террориста Захара Прилепина задержали на границе с Боснией
Писателя-путиниста и боевика "Новороссии" по-совместительству пригласили на Балканы в качестве "почетного гостя", но что-то пошло не так.
Захар Прилепин - террорист "ДНР" гражданин России, который успел наиграться в "независимый Донбасс", решил снова попробовать свои силы на ниве писательской и общественной деятельности.
Он отправился в Беня-Луку – небольшой город в Боснии и Герцеговине. Но был задержан стражами порядка в процессе пересечения границы, сообщает "Диалог.UA". Соответствующая информация опубликована на странице писателя-боевика в соцсетях.
Самое интересное, что Прилепин недоумевает, отчего ему, "светилу современной литературы", запрещено появляться на территории европейского государства. Он пишет: "Сегодня, 23 августа, по дороге из Белграда в Баня-Луку, куда я был приглашен в качестве почетного гостя и участника Собрания Кочича, меня задержали на границе с Боснией и Герцеговиной. Развернули как террориста".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, граница, Босния, задержание, террорист
- У затриманого екс-керівника компанії Курченка знайшли московський подарунок (ФОТО)
- Пограничники задержали украинцев, пытавшихся вывезти в Россию военное оборудование
- Пограничники Луганщины произвели задержания у украино-российской границы
- На кордоні з Польщею затримали екс-керівника компанії Курченка
- В ФСБ заявили о задержании на границе с Крымом украинки с оружием
- Колбаса и сигареты «не прошли»
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге17:00
- Адекватный ответ на провокации: под Авдеевкой ВСУ разгромили блиндаж и военный грузовик "ДНР"15:46
- В День Независимости Украины войска Путина жестко обстреляли мирных жителей Донбасса14:48
- В Енакиево боевики «ДНР» устроили в городе поиск «шпионов»14:15
- Кровавые сутки в ООС. ВСУ понесли потери12:28
- На блокпостах «ДНР» увеличивается количество вооруженных боевиков12:10
- КПВВ «Майорск» закрыт из-за обстрела оккупантов11:40
- Очереди на блокпостах Донбасса сегодня, 24 августа09:52
- Тебе тут не место, ты несешь угрозу - "Литературного" террориста Захара Прилепина задержали на границе с Боснией 09:15
- Захарченко с каской, шествие и концерт: оккупированный Донецк отмечает День шахтера09:00
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге17:00
- Порошенко выразил благодарность США за санкции против России16:45
- Украина превратится в пустыню - ученые16:30
- Президент решил переписать Конституцию Украины: готовятся радикальные изменения16:15
- Чем запомнился военный парад на Крещатике (версия Сегодня)16:00
- Адекватный ответ на провокации: под Авдеевкой ВСУ разгромили блиндаж и военный грузовик "ДНР"15:46
- СМИ сообщили о страшном ЧП на популярном украинском курорте15:30
- СБУ перекрыла канал нелегального ввоза оружия из ЕС15:15
- Фальшивые деньги может выдать даже банкомат: как украинцам обезопасить себя15:00
- В День Независимости Украины войска Путина жестко обстреляли мирных жителей Донбасса14:48
- Названы самые подлые знаки Зодиака13:01
- Опасно ли оставлять зарядку в розетке11:01
- Рейтинг самых горячих мужчин по знаку зодиака09:30
- ВАЖЛИВО! Нові правила виклику швидкої допомоги08:15
- Эта молитва поможет разрешить трудную ситуацию09:22
- В Украине запретили популярный антисептик21:47
- Скромная «дача» Анатолия Гриценко. Расследование коррупционных схем16:20
- Как сохранить здоровье при сидячем образе жизни09:05
- ВАЖНО! В украинской курятине найдена опасная инфекция08:31
- Почему нельзя давать деньги в праздник07:45
- В центре Донецка прозвучали автоматные очереди
- Пункт пропуску «Станиця Луганська» можуть закрити
- Кадиевка содрогается от обстрелов
- В магазинах Донецка переписывают номера купюр 1000 рублей
- Донбасс "гудит": Захарченко за сутки расправился с батальоном Прилепина, главарь группировки бежал в РФ
- "Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге
- Как жителям неподконтрольного Донбасса получить биометрический паспорт: Инструкция
- Украинцы поголовно устанавливают бойлеры: почему может быть опасно и выгодно ли
- Жители Горловки на грани бунта: довели пьяные боевики
- Депутаты Госдумы РФ обещают «присоединить Донбасс»