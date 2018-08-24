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Тебе тут не место, ты несешь угрозу - "Литературного" террориста Захара Прилепина задержали на границе с Боснией

24.08.2018 09:15
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Тебе тут не место, ты несешь угрозу - "Литературного" террориста Захара Прилепина задержали на границе с Боснией

Писателя-путиниста и боевика "Новороссии" по-совместительству пригласили на Балканы в качестве "почетного гостя", но что-то пошло не так.

Захар Прилепин - террорист "ДНР" гражданин России, который успел наиграться в "независимый Донбасс", решил снова попробовать свои силы на ниве писательской и общественной деятельности.

Он отправился в Беня-Луку – небольшой город в Боснии и Герцеговине. Но был задержан стражами порядка в процессе пересечения границы, сообщает "Диалог.UA". Соответствующая информация опубликована на странице писателя-боевика в соцсетях.

Самое интересное, что Прилепин недоумевает, отчего ему, "светилу современной литературы", запрещено появляться на территории европейского государства. Он пишет: "Сегодня, 23 августа, по дороге из Белграда в Баня-Луку, куда я был приглашен в качестве почетного гостя и участника Собрания Кочича, меня задержали на границе с Боснией и Герцеговиной. Развернули как террориста".

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, граница, Босния, задержание, террорист
 
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