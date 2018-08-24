В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге

24.08.2018 17:00

В Северодонецке (Луганская область) вчера, 23 августа, работники местного морга и сотрудники городского отдела Нацполиции отказались принимать тела четверых украинских военных (батальон «Айдар»), которые погибли вчерашним утром в бою под Крымским. Об этом журналисту Informator.media сообщила северодонецкая волонтерка.

Как сообщила женщина, тела привезли в Северодонецк в машине медицинской службы «Айдара» в морг Северодонецка. Межу тем, местные правоохранители и работники морга отказались принимать погибших, посоветовав отвезти их в Новоайдар. Все время, пока шли препирательства, тела находились в машине в солнцепек.

«Проблема и сложность одна: ни городской ни областной власти ВСУ не нужны здесь. Все как в 14-ом. Сами. Сами договаривались с ритуальной службой (потому что там директор Патриот), сами искали чертовых СИМИКов, опять же через Киев. Сами договаривались за морг. Когда вечером около пяти тела привезли в морг — там сказали без полиции не примут, на что «полициянты» городские ответили: погибли в Попаснянском районе, вот и везите их в Новоайдар. Айдаровцы с ними сами пытались говорить. Потом поняли, что бесполезно, позвонили мне. Пришлось звонить в прокуратуру, генералам, замам и еще куче людей. Машина с телами еще три часа стояла на жаре, но уже возле горотдела», — рассказала волонтерка.

Только после того, как в ход пошли все рычаги, при помощи которых можно было повлиять на ситуацию, тела погибших все-таки приняли в морге Северодонецка.

«Мне пообещали, что вот сегодня, вот скоро, мы делаем все как можно скорее, стараемся. Сейчас дождемся звонка из Попаснянского отдела о фиксации, и тогда вы поедете в морг. Я сказала, что буду стоять с ними, пока не решится все. В 19:40 подъехала машина на черных номерах (наверное, это была прокуратура). Вышел мужчина, сказал: «Езжайте за нами». Тела увезли в морг Северодонецка», — говорит женщина.

По словам волонтерки, очевидцы инцидента были поражены происходящим, так как в Донецкой области не сталкивались с подобными ситуациями.

«Ребята сказали, что в Донецкой области никогда с таким не сталкивались. Все сразу шли им на встречу. В первую очередь занимались погибшими и ранеными, а потом решали свои «государственные» дела. В Севере как в вакууме», — сетует женщна.

Она также сообщила, что одному из погибших «айдаровцев» было всего двадцать лет: «Там мальчишка, 20 лет… Голова отдельно, руки, ноги… Запах…».

По словам женщины, в Северодонецке отдать дань памяти и уважения погибшим украинским военным — проблематично.

«Не лояльных к ним людей они всех убрали из города, перевели, уволили. Раньше всем занимался военком, все сам решал, со всеми службами, если нужно оплачивали своими деньгами. не важно из какого города и подразделения был погибший. Последнего погибшего Северодончанина — мы хоронили за собранные людьми и побратимами деньги. Власть отморозилась полностью. На похороны приперся только мер с венком. Постоял и свалил. Даже на кладбище не поехал. От военкомата — только почетный караул и салютная группа. Все атошные программы — остановили, даже не профинансировав их», — говорит волонтерка.

Источник: https://tribun.com.ua