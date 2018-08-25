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"Айдар" после мощного боя с врагом собрал щедрый "урожай": россияне, бежав, побросали "улики"
На днях у Бахмутской трассы на Донбассе состоялся ожесточенный бой сил ООС с оккупантом. Враг спасался бегством, бросая "вещдоки" вторжения.
О последствиях боя с гибридной армией РФ сообщил на своей странице в Facebook 24-й отдельный штурмовой батальон ВСУ "Айдар", передает "Диалог.UA".
О серьезном столкновении "Айдара" с врагом информация появилась в четверг, 23 августа. Россияне попытались прорвать линию обороны ООС, но нарвались на украинских защитников. В ходе продолжительного боя враг понес серьезнейшие потери и был вынужден бежать. При этом на месте столкновения он оставил множество доказательств нахождения российских войск и их вооружения на Донбассе. Все улики были тщательно сфотографированы и собраны.
Так, обнаружил "Айдар" советское вооружение с номерами принадлежности к армии РФ. Кроме того, были найдены амуниция и снаряжение производства РФ, причем создана она была совсем недавно.
Обнаружили там бойцы еще и чехлы для фляг с надписями "рядовой". Такого звания у ВСУ вообще не существует. Кроме того, айдаровцы показали скриншоты из видео, на котором оккупанты собирают погибших и раненых "ихтамнетов" после боя. Судя по ним, враг понес серьезнейшие потери.
Теги: Россия, Донбасс, батальон "Айдар", потери, ВСУ, обстрелы, Бахмутский район, ООС
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