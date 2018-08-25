Хруст поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Макеевки

25.08.2018 09:00

В Сети вычислили коллаборанта "ДНР" из Макеевки, ликвидированного бойцами ООС на Донбассе.

О новых потерях гибридной армии РФ рассказал Twitter-аккаунт NecroMancer, специализирующийся на мониторинге ситуации в ОРДЛО, передает "Диалог.UA".

Андрей Ермашов с позывным Хруст был убит еще 11 июня нынешнего года, однако известно об этом стало только в конце августа.

Об обстоятельствах его смерти информации пока мало. Известно только, что он был уничтожен при столкновении с украинским войском в районе села Ленинское, что под оккупированным Новоазовском.

Стоит отметить, что о ликвидированном Ершове информации также немного. Он уроженец Макеевки. На момент гибели коллаборанту было 36 лет. В базе "Миротворца" его еще нет.