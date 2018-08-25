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Кремль стягивает на Донбасс небывалые объемы вооружения: террористы ждут "переломного момента"

25.08.2018 07:33
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Кремль стягивает на Донбасс небывалые объемы вооружения: террористы ждут "переломного момента"

Россия резко увеличила поставки на оккупированный Донбасс вооружения и боеприпасов. Террористы уже мечтают о "переломном моменте" в войне.

Настораживающей информацией об активности оккупанта поделился сепаратистский telegram-канал "Я_В_Донецк", ссылаясь на источник в "Минобороны" террористической "ДНР", передает "Диалог.UA".

"Происходит небывалый по объемам подвоз боеприпасов для тяжелой артиллерии", - рассказал ресурс сепаратистов, уточнив, что у гибридной армии РФ для вооружения уже не хватает складов, имеющиеся забиваются смертоносными орудиями под самый потолок.

Все это сопровождается созданием боекомплектов для террористов "на 3 - 5 дней интенсивного боя", а также активными учениями местных боевиков.

Последних обучают "приезжие специалисты", отмечает telegram-канал, явно имея в виду кадровых офицеров ВС РФ. Более того, проводятся мероприятия по мобилизации остатков мирного населения в ряды террористических группировок.

Активность РФ на Донбассе не на шутку взволновала рядовых боевиков. Им ничего не говорят, однако террористы уверены, что осень станет "переломной".

Информация об усиленных поставках вооружения, по всей видимости, соответствуют действительности. Конвои, а также новейшую военную технику РФ даже заметила ОБСЕ.



Теги: Россия, Донбасс, ОБСЕ, мобилизация, вооружение, ДНР, боевики, военная техника, Минобороны, РФ
 
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