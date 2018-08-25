Ситуация в пунктах пропуска утром 25 августа

25.08.2018 09:08

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

По состоянию на утро 25 августа, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими:

Майорск — закрыт.

Марьинка — в сторону Курахово нет авто, в Донецк 50.

Новотроицкое — в сторону Мариуполя 10 авто, в Донецк 15.

Гнутово — в сторону Мариуполя 15 авто, в Донецк 20.

За прошлые сутки через КПВВ проследовало 30,9 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств.

Информация от очевидцев (обновляется):

КПВВ «Марьинка»

9:14 Машин мало, мы уже заехали на пост Курахово, а подъехали в 9.05.

КПВВ «Новотроицкое»

5:40 На Еленовке до второго туалета основная и 15 льготы и уже запускают.

6:39 Всю Еленовку прошли за 1 час.

КПВВ «Гнутово»

9:11 Гнутово в сторону Мариуполя 15 авто, на выезд 20 авто.





