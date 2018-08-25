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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 25 августа

25.08.2018 09:08
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Ситуация в пунктах пропуска утром 25 августа

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua

По состоянию на утро 25 августа, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими:

 Майорск — закрыт.

Марьинка — в сторону Курахово нет авто, в Донецк 50. 
Новотроицкое — в сторону Мариуполя 10 авто, в Донецк 15. 
Гнутово — в сторону Мариуполя 15 авто, в Донецк 20.

За прошлые сутки через КПВВ проследовало 30,9 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств.

 Информация от очевидцев (обновляется):

 КПВВ «Марьинка» 

9:14 Машин мало, мы уже заехали на пост Курахово, а подъехали в 9.05.

КПВВ «Новотроицкое» 

5:40 На Еленовке до второго туалета основная и 15 льготы и уже запускают.

6:39 Всю Еленовку прошли за 1 час.

КПВВ «Гнутово»

9:11 Гнутово в сторону Мариуполя 15 авто, на выезд 20 авто.





Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
 
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