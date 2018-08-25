- В Киеве появились патрульные-байкеры. ВИДЕО10:52
- Украинская армия продвинулась вперед: бойцы отвоевали семь населенных пунктов10:29
- Жители Торецка остались без воды из-за обстрелов10:12
- Донбасс внезапно прозрел и "воет": "Сурковско-ахметовская банда нас ограбила, война - только прикрытие"09:50
- У Захарченко в «ДНР» на блокпостах увеличивается количество вооруженных боевиков09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 25 августа09:08
- Хруст поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Макеевки09:00
- Боевики ударили артиллерией по украинским военным, есть жертвы08:19
- Из-за обстрела боевиков «ДНР» КПВВ «Майорское» закрыт08:09
- "Айдар" после мощного боя с врагом собрал щедрый "урожай": россияне, бежав, побросали "улики"07:56
У Захарченко в «ДНР» на блокпостах увеличивается количество вооруженных боевиков
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области наращивают число вооруженных боевиков «ДНР» на блокпостах.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 22 августа 2018года, имеющемся в открытом доступе,
«Два вооруженных члена вооруженных формирований на блокпосте, размещенном возле н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 26 км к северо-востоку от Мариуполя), вновь отказали патрулю Миссии в проезде, ссылаясь на то, что это небезопасно для наблюдателей.
Шесть вооруженных членов вооруженных формирований на блокпосте, расположенном возле н. п. Стыла (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка), отказали патрулю Миссии в проезде, ссылаясь на «проведение в этом районе комплекса мер».
Два вооруженных члена вооруженных формирований на блокпосте, размещенном возле н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя), вновь отказали патрулю Миссии в проезде, ссылаясь на «проведение операции в этом районе».
Член вооруженных формирований на блокпосте, размещенном возле н. п. Старомихайловка (неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка), отказал патрулю Миссии в проезде, ссылаясь на то, что это небезопасно в виду «частых обстрелов в этом районе»».
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, боевики, Захарченко, оккупанты, СММ ОБСЕ
- У Захарченко боевики «ДНР» за три дня задержали более 400 человек. Ищут «ДРГ»
- Главари «ДНР» на «День Республики» согнали 60.000 человек и 6000 вооруженных боевиков
- У Захарченко вновь пытаются угрожать Порошенко – подробности заявления
- Женщина представилась дочерью боевика Захарченка и получила кредит в ДНР на 3 миллиона рублей
- Боевики «ДНР» провели облаву. Задержано более 200 человек
- Боевики «ДНР» провели облаву и задержали 260 человек
- В Киеве появились патрульные-байкеры. ВИДЕО10:52
- Украинская армия продвинулась вперед: бойцы отвоевали семь населенных пунктов10:29
- Жители Торецка остались без воды из-за обстрелов10:12
- Донбасс внезапно прозрел и "воет": "Сурковско-ахметовская банда нас ограбила, война - только прикрытие"09:50
- У Захарченко в «ДНР» на блокпостах увеличивается количество вооруженных боевиков09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 25 августа09:08
- Хруст поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Макеевки09:00
- В сеть выложили фото последствий обстрела Врубовки08:39
- Боевики ударили артиллерией по украинским военным, есть жертвы08:19
- Из-за обстрела боевиков «ДНР» КПВВ «Майорское» закрыт08:09
- В Киеве появились патрульные-байкеры. ВИДЕО10:52
- Украинская армия продвинулась вперед: бойцы отвоевали семь населенных пунктов10:29
- Жители Торецка остались без воды из-за обстрелов10:12
- Донбасс внезапно прозрел и "воет": "Сурковско-ахметовская банда нас ограбила, война - только прикрытие"09:50
- У Захарченко в «ДНР» на блокпостах увеличивается количество вооруженных боевиков09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 25 августа09:08
- Хруст поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Макеевки09:00
- В сеть выложили фото последствий обстрела Врубовки08:39
- Боевики ударили артиллерией по украинским военным, есть жертвы08:19
- Из-за обстрела боевиков «ДНР» КПВВ «Майорское» закрыт08:09
- Самые высокомерные женщины по знаку зодиака22:46
- Медики заявили о необходимости регулярно пить кофе21:58
- 7 вещей, которые происходят с нами во время сна21:45
- Выносить мусор, смотреть в зеркало и другие вечерние запреты, о которых вы не знали20:57
- Ученые из Британии назвали кокосовое масло опасным продуктом20:38
- Назван продукт, который может спровоцировать сахарный диабет19:15
- Ученые нашли способ избавить от алкоголизма при помощи компьютерной игры17:15
- Названы самые подлые знаки Зодиака13:01
- Опасно ли оставлять зарядку в розетке11:01
- Рейтинг самых горячих мужчин по знаку зодиака09:30
- В "ЛНР" молодежь расстреляла на улице "героя Новороссии" из-за марихуаны
- Кадиевка содрогается от обстрелов
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге
- В магазинах Донецка переписывают номера купюр 1000 рублей
- Донбасс "гудит": Захарченко за сутки расправился с батальоном Прилепина, главарь группировки бежал в РФ
- Под Горловкой серьезный пожар
- Жители Горловки на грани бунта: довели пьяные боевики
- Жители Горловки не в силах терпеть, назревает бунт
- Захарченко с каской, шествие и концерт: оккупированный Донецк отмечает День шахтера
- Депутаты Госдумы РФ обещают «присоединить Донбасс»