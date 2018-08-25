Украинская армия продвинулась вперед: бойцы отвоевали семь населенных пунктов

25.08.2018 10:29

За год украинская армия окрепла и значительно продвинулась вперед. Семь населенных пунктов и около ста квадратных километров взятой под контроль территории.

АТО трансформировалась в Операцию Объединенных Сил, и украинское войско активно использует тактику продвижения в так называемой "серой зоне". За 4 месяца вернули еще 15 квадратных километров украинской земли. В Минских сделках понятие "серая зона" не существует. Речь идет только о линии разграничения, следовательно, продвижение в "серой зоне" не нарушает договоренности.

В ноябре – Майское и Гладосово, что под Горловкой, снова стали украинскими. В декабре армия освободила Верхнеторецкое в Донецкой области. Это важно, потому что поселок лежит рядом со стратегической дорогой – из оккупированной Горловки в Донецк.

В январе освободили Новоалександровку – это уже Луганская область. Село было в "серой зоне" три года. В феврале сине-желтый флаг взвил над Екатериновкой Луганской области. Наши бойцы зашли в нее без единого выстрела.

Больше всего продвинулись в мае – на 2 километра, когда взяли под контроль поселок Южное, вблизи Горловки. Сейчас это один из самых горячих участков фронта. А 30 июня армия вернула под полный контроль Золотое-4, (бывшее Пионерское, недалеко Попасной). Теперь и там развевается украинский флаг.

Под контроль Украине вернули около сотни квадратных километров территории. Армия активно отвоевывает так называемую "серую зону".

На передовой воюют и девушки. Ольга из Челябинска. Наше интервью то и дело перебивают провокации боевиков из стрелкового оружия. Ольга здесь уже 4 год. Волонтер, затем медик. И вот наконец взяла в руки автомат. И не для того, чтобы убивать, а чтобы защищать теперь уже свою страну.

"Я горжусь тем, что я получила гражданство Украины. Еще много нам нужно сделать, но я вижу в этой стране будущее на самом деле. Работы очень много. На данный момент нахожусь на фронте, поэтому у нас тут немножечко своя работа", – рассказывает девушка.

Чтобы оценить изменения за последний год, мы объездили две области – сотни километров в пути. И признаюсь вам – изменения есть. Новые пути, отремонтированы дома. И еще. Здесь, на Донбассе, все чаще видим сине-желтые флаги. И вот такие мосты.

Армия получила и новые "медички". Новенькие "Хаммеры" спасли не один десяток жизней. Стоит такая машина около 6 миллионов гривен. Реанимационные автомобили, хоть и большие, но – говорят бойцы – лучше оснащены и двигаются тихо, что делает их почти незаметными во время эвакуации раненых с поля боя.

Вот за этими бетонными красно-белыми блоками – это, фактически, передний край. Далее проходить запрещено. К позициям боевиков отсюда несколько шагов. Находиться здесь крайне опасно. А уже там, за зеленкой – оккупирован Донецк. По прямой около 10-ти километров.

Мы возвращаем к Зайцеву, вблизи оккупированной Горловки. Уже четвертый год это одна из самых горячих точек. Село разделено пополам. Часть контролирует украинская армия, другую – боевики. И линия фронта здесь – между домами.

"Осталась на всей улице три семьи: мы, сосед и мужчина дальше живет один", – признается жительница Зайцева Наталья Федорченко.

В этой разбитой хижине Наталья осталась с мужем и дочерью. На их улице ни одного целого дома. Обстрелы – ежедневно. Бежать – некуда.

Когда в Зайцево из-за обстрелов не доезжают пожарные или скорая – на помощь гражданским приходят военные. Лариса – фронтовой медик. Родом из Житомирщины. На фронт ушла вместе с мужем в 2015 году. В прошлом году он погиб на Авдеевский промзоне. А она осталась с армией, несмотря на то, что дома ее ждут двое детей. Здесь ее помощь нужна и военным и гражданским. Ее аптечка не единственное спасение.

Третий год защищает страну и Евгений из Николаева. Этого худощавого парня мы встретили случайно, когда он возвращался с боевого дежурства. Нам рассказал о своей любви. С Викторией познакомился, когда лежал в госпитале. Затем она написала. Первой. А уж когда ушел в отпуск – сразу к ней.

Источник: segodnya.ua