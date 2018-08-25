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Архив - Донецкая область

В Киеве появились патрульные-байкеры. ВИДЕО

25.08.2018 10:52
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В Киеве появились патрульные-байкеры. ВИДЕО

Новое подразделение патрульных правоохранителей на мотоциклах начало работать 23 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Facebook, передает zi.dn.ua.

Первый выезд нового подразделения полицейских-байкеров в столице состоялся вечером 23 августа. На улицы Киева выехали шестнадцать патрульных.

Мотопатруль призван оперативно добираться на места ЧП или ДТП для оказания помощи пострадавшим, первого осмотра мест происшествий, задержания нарушителей. Мобильность и проходимость мотопатрульных значительно выше, чем у их автоколлег.



Теги: Донбасс, Киев, полиция, патруль, ЧП, ДТП, байкеры
 
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