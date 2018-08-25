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Жители Горловки на грани бунта из-за поведения пьяных боевиков «ДНР»
Жители временно оккупированной Горловки возмущены и шокированы вчерашним ДТП, когда пьяный боевик «ДНР» врезался в гражданское авто и, фактически, убил людей.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированной Горловки возмущены и шокированы произошедшим наканунеДТП, когда пьяный боевик «ДНР» врезался в автомобиль ВАЗ, в котором следовали медсестра и водитель. Люди погибли, а боевик оказался в больнице.
Горловчане в соцсетях оставляют возмущенные записи, люди на грани бунта, некоторые даже требуют принятия самых жестких мер к боевикам.
Вот только самые корректные:
«В машине сидела медсестра и мой родственник, они на смерть, в буханке вояка пьяный он в тяж состоянии!»,
«Читаешь комменты и удивляешься, неужели на дорогах ДНР Вы никогда не видели как ведут себя ополченцы за рулём! Тысячу раз наблюдал и пьяных за рулём и вообще вопиющие случаи, когда жополченцы (извините я таких так называю), при закрытом переезде матом орали на дежурную переезда, чтобы она подняла шлагбаум и они явно были в неадеквате! У нас у кого оружие тот и прав к сожалению! А по данному случаю, если «вояка » убил двух людей в нетрезвом состоянии РАССТРЕЛ однозначно, если выживет!».
Теги: Донбасс, Горловка, авария, бунт, ДТП, ДНР, боевики, пьяный, соцсети
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