Мариупольскому живодеру грозит срок по двум статьям

26.08.2018 21:41

Живодеру угрожает срок по двум статьям.



Об этом сообщат пресс-служба полиции.





Напомним, что 22 августа на линию "102" поступило сообщение от жительницы Мариуполя о том, что в Левобережном районе она стала свидетелем циничного издевательства над собакой. Женщина пыталась предупредить дальнейшее насилие, однако мужчина начал угрожать ей и кидался на нее с ножом.

На место выехала следственно-оперативная группа Левобережного отделения полиции. Подозреваемый, 59-летний житель, был задержан.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины "Жестокое обращение с животными". Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Кроме того, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 129. Уголовного кодекса Украины "Угроза убийством". Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

"О ходе досудебного расследования заявитель может узнать в установленном частном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения - содержание под стражей, будет решаться в судебном порядке. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством местной прокуратуры", - сообщают полицейские.

Источник: https://www.0629.com.ua