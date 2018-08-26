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На Донбасс вылетели 80 украинских дипломатов: названа причина

26.08.2018 15:15
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На Донбасс вылетели 80 украинских дипломатов: названа причина

80 представителей дипломатической службы Украины вылетели на Донбасс.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил об этом на своей странице в социальной сети. Как стало известно, сегодня на Донбассе продолжится XIII Совещание руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины на котором дипломаты обсудят опыт и проблемные аспекты в дипломатической работе.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, МИД, дипломат
 
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