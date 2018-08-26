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ОБСЕ рассказали, кто обстрелял КПВВ «Майорск»

26.08.2018 16:46
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ОБСЕ рассказали, кто обстрелял КПВВ «Майорск»

Представители СММ ОБСЕ смогли установить направление, с которого велся обстрел КПВВ «Майорск».

В отчете миссии сказано, что наблюдатели обнаружили свежие повреждения административного здания на КПВВ в населенном пункте Майорск, расположенном в 45 км к северо-востоку от оккупированного Донецка. По словам членов миссии, пулевое отверстие находится в окне на южной стороне административного здания.

Представители миссии заявили, что отверстие образовалось в результате ведения огня из стрелкового оружия с южного направления, где находится оккупированная Горловка.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, обстрел, ОБСЕ, Майорск, КПВВ
 
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