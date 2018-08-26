«Призрак» миротворцев опять бродит по Донбассу

26.08.2018 16:15

После недавней встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель тема размещения миротворцев ООН на Донбассе неожиданно обрела «второе дыхание».

Старт процессу как бы дали сами лидеры в своих комментариях после встречи. Так Ангела Меркель заявила, что на встрече рассматривалось введение миротворческой миссии на востоке Украины. Владимир Путин подтвердил это. Он даже сказал, что Россия будет оказывать всяческое содействие ООН в вопросе введения миротворцев на Донбасс. Правда, тут же уточнил, что речь идет о российском варианте, т.е. появлении миротворцев исключительно как вооруженных охранников сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в процессе исполнения ими своих обязанностей.

План по вводу контингента ООН готов?

Сразу после этого, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов совершенно неожиданно сообщил, что Меркель на встрече с Путиным «в деталях изложила ему план введения миротворческой миссии на Донбасс (30-40 тыс. человек) и создание там международной администрации». Дальше – больше.

«Договоренности о вводе миротворцев уже существуют, и они уже есть на уровне США и России, а значит, и на уровне Украины, как страны, ориентирующейся на США. Все заявления Порошенко также говорят о том, что он один из ярых поборников миротворцев. Тот факт, что по итогу встречи Путина и Меркель было заявлено о том, что в ближайшее время в Париже состоится встреча "Нормандской четверки", говорит о том, что Путину удалось найти определенный компромисс с Меркель по поводу того, что Германия согласна на разработанный США и Россией план по вводу миротворцев с одновременным выполнением политической части Минских соглашений», – заявил пару дней назад украинский политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

По его словам, текущий расклад таков. Германия и Франция максимально дистанцировались от ситуации, чтобы дать возможность России и США в узком кругу выработать обоюдно приемлемый план. И такой план по вводу миротворческой миссии ООН на Донбасс, якобы, был выработан еще в 2017 году. Официально он был презентован на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале нынешнего года. Причем, позиция Германии в отношении этого плана была довольно неоднозначной.

Именно с этим, по мнению эксперта, и было связано то, что во время недавнего визита в Германию и Францию министра иностранных дел России Сергея Лаврова его сопровождал начальник генерального штаба российской армии Валерий Герасимов.

«Глава Генштаба России Герасимов, как куратор всех военных формирований "Л-ДНР», приехал к немцам и французам, я думаю, с картами, и показывал, как конкретно это будет выглядеть, как будут поэтапно вводиться миротворцы, согласно плану Расмуссена, где они будут на линии разграничения располагаться, как потом они будут вводиться на территорию Донбасса, и как там будут разводиться военные формирования. И тот факт, что Меркель уже согласилась на подобную конкретику, а до этого она выступала против встречи "Нормандской четверки", где бы план Расмуссена был утвержден, говорит о том, что Меркель решила больше не вмешиваться в "большую сделку" Трампа и Путина и смириться с этим. На этой "Нормандской встрече" и будет дан старт ввода миротворцев и после этого будет голосование в Совбезе ООН. Взамен Европа сразу же получила отмену пошлин от Трампа», – рассказал Дмитрий Корнейчук.

Что такое план Расмуссена?

Как известно, план Расмуссена был официально представлен во время Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля 2018 года. Его подготовил эксперт американского Hudson Institute Ричард Гоуэн по заказу консалтинговой компании Rasmussen Global Foundation бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.

Его суть, вкратце, в следующем. На неконтролируемую Украиной территорию Донбасса вводится миротворческий контингент ООН численностью 24 тыс. человек – 20 тыс. солдат и офицеров и 4 тыс. полицейских. Контингент этот сформирован из военных стран, не в ходящих в НАТО, в частности – Швеции, Австрии, Финляндии, Беларуси, Казахстана, Бразилии. Однако, совсем без НАТО, все же обойтись не получится…

«Связная и жизнеспособная сила может быть возможна только с некоторым участием стран НАТО, и западные переговорщики должны убедить в этом Россию», – говорится в документе. Конкретно речь идет о военных и полицейских из Греции, Португалии, Италии и Румынии.

Примечательно, что на первом этапе введения миротворческого контингента ООН, этот контингент, который будет размещен на контролируемой Украиной территории, возьмет под контроль линию разграничения воюющих на Донбассе сторон.

После этого, на следующем этапе миротворческий контингент ООН начнет продвигаться вглубь неконтролируемой территории. Это продвижение должно идти синхронно с выполнением Минских договоренностей. Предполагается, что местные выборы на неконтролируемых территориях, согласно плану, можно провести уже через год после введения контингента. Причем, «по крайней мере до завершения выборов» власть на неконтролируемых ныне территориях осуществляет международная администрация. После этого миротворцы останутся в контролируемых ими районах еще на 2 года.

Ограниченные силы для применения ограниченной силы

Примечательно, что план Расмуссена предлагает расширить «Нормандский формат», включив туда представителей стран, чьи представители участвуют в миротворческой миссии ООН в Донбассе. Также предполагается, что к планированию миротворческих операций будут привлечены США.

Также план Расмуссена предполагает применение так называемой ограниченной силы и «для обеспечения порядка на выборах, возможно, параллельно с украинскими силами», и «против непокорных повстанческих групп» (имеются в виду сепаратисты), и против «украинских радикалов, пытающихся проникнуть в регион», и против гражданского населения, если оно решится на протесты.

Всю дальнейшую (после размещения миротворческого контингента ООН) реинтеграцию Донбасса в Украину предполагается проводить через специально созданные группы, руководимые представителями США.

План предполагает, что Россия, как и «республики», окажутся явно не в восторге от такого предложения. Поэтому, его разработчики рекомендуют коллективному Западу задействовать четыре фактора:

наращивание хаоса в «ДНР» и «ЛНР»;

обещание России смягчить ей наиболее болезненные для нее санкции;

наращивание «внутреннего давления» в самой России;

предложение России «пакетной сделки» с США.

Причем, несколько дней назад специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в очередной раз подчеркнул, что, в конце концов, говоря о миротворцах ООН на Донбассе, речь, прежде всего, идет о восстановлении Украиной контроля над собственной границей с Россией.

«Граница фактически контролируется со стороны России, и это делает возможными перевозки и транспортировки оборудования и вооружения из России на Донбасс. Мы говорим, что, если будет достигнута безопасность, все это возможно лишь в результате восстановления контроля над национальным рубежом. И только после этого мы можем двигаться дальше к миротворческой миссии. Ведь именно миротворческая миссия может помочь в обеспечении контроля над границей. И после этого возможно постепенное восстановление государственного суверенитета Украины над этими территориями», – заявил он неделю назад.

Позиция России не изменилась

Как известно, позиция России в данном вопросе довольно сильно отличается. Ее в данном вопросе на предыдущей встрече министров иностранных дел «Нормандского формата» 12 июня в очередной раз озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он сказал, что предложение России, внесенное в сентябре 2017 года в Совет Безопасности ООН, об обеспечении охраны миротворческим контингентом наблюдателей ОБСЕ на Донбассе останется без изменений, пока российская сторона не получит в письменном виде предложения о корректировке этой резолюции.

«Идеи, выдвигаемые украинскими коллегами и американскими представителями о том, чтобы превратить эту миротворческую миссию в некую военно-политическую комендатуру, которая возьмет под контроль всю территорию этих провозглашенных Донецкой и Луганской республик, и сама уже будет решать, кого и как избирать, полностью разрушают Минские договоренности. Мне кажется, французы и немцы понимают нашу логику. Украинские коллеги пока настаивают на том, что именно такой, абсолютно противоречащий минскому Комплексу мер подход, будет их устраивать», – заявил он тогда.

Странное сходство

Тем не менее, легко бросаются в глаза некоторые интересные моменты. Собственно, российский вариант миротворцев ООН на Донбассе предполагает, что силы ООН должны быть сосредоточены исключительно на обеспечении безопасности сотрудников ОБСЕ в зоне разведения по обе стороны линии разграничения или местах их патрулирования. Причем, их размещение должно быть согласовано с руководством «ДНР» и «ЛНР».

Этот вариант точь в точь совпадает с первым этапом плана Расмуссена. Причем, план Расмуссена даже повторяет тезис о том, что «операция также потребует согласия властей "ДНР" и "ЛНР"». То есть, по первому этапу этого плана у сторон… нет никаких противоречий. И он действительно теоретически может быть реализован.

Версию Дмитрия Корнейчука косвенно подтверждает даже заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, сделанное по итогам последних переговоров «Нормандского формата». «Сначала нужно добиться успеха в процессе выполнения Минских договоренностей, после чего можно рассматривать операцию по поддержанию мира. Мы готовы работать над параметрами возможной миссии ООН на востоке Украины, когда это позволит реализация Минских договоренностей», – заявил в июне нынешнего года.

Получается, что Франция (и, видимо, Германия) склонны рассматривать возможность введения миротворцев ООН на Донбасс уже после того, как будут реализованы Минские соглашения. Т.е по факту они против плана Расмуссена. По крайней мере – так было два месяца назад.

«На представлении плана Расмуссена (на Мюнхенской конференции) о нем говорил и Лавров, просто это не особо афишировалось. Это и есть тот компромиссный вариант, поэтому не проводятся встречи уже между Волкером и Сурковым, потому что им не о чем говорить. Все уже согласовано. Но ни США, ни Россия не могут сразу показать, что у них согласован вариант по размещению миротворцев на Донбассе. Не поймут ни Трампа, ни Путина. Поэтому поэтапно готовится общественное мнение, и ввод миротворцев прописан поэтапно. Сначала миротворцы вводятся на линию разграничения, потом Украина выполняет политическую часть "Минска", а после этого миротворцы вводятся на всю территорию Донбасса и под их контролем проводятся выборы. Дальше – миротворцы остаются, пока Донбасс будет жить в статусе автономии. Ведь, по сути, Минские соглашения – это в какой-то степени федерализация Украины. Миротворцы несколько лет там будут контролировать, чтобы не начались какие-то репрессии», – пояснил Дмитрий Корнейчук.

Не верю!

Насколько все это реалистично? На первый взгляд все выглядит вполне связно и убедительно. Но почти все украинские политики и эксперты не верят в то, что Россия в самом деле пойдет на такой шаг.

«По итогам переговоров Меркель и Путина обе стороны сказали то, что говорят всегда: "Мы за мир и сотрудничество". Но, по сути, основным предметом их встречи был "Северный поток-2". А в вопросе Донбасса на самом деле Россия не готова ни к миротворческой миссии, ни к какому-либо урегулированию украинско-российского конфликта», – заявил пару дней назад украинский политолог Сергей Таран.

«Если бы какие-то пути были намечены, сегодня мы бы обсуждали хотя бы проект резолюции, хотя бы варианты мандата, который могут получить войска ООН, которые будут участвовать в миротворческой миссии. В связи с тем, что этого ничего нет и не было итоговой пресс-конференции по результатам переговоров Меркель и Путиным, то, я думаю, никаких договоренностей не достигли. У лидеров Германии и России очень противоположные взгляды и подходы к миротворческой миссии ООН на Донбассе», – согласился с ним украинский военный эксперт Олег Жданов.

«Думаю, ситуация на Донбассе в ближайшее время будет заморожена и нас ожидает долгая пауза до конца 2019 года. Предпосылок для каких-то конкретных решений в рамках "Нормандского формата" нет. Путин ждет окончания не только президентских, но и парламентских выборов в Украине. После этого он будет определяться с тем, что ему делать», - считает украинский политолог Владимир Фесенко.

«Москва не заинтересована в миротворческой миссии в соответствии с мандатом, который предлагают Украина и ее западные партнеры. Поэтому в ближайшей перспективе это вряд ли произойдет. По крайней мере, до выборов у нас, президентских и парламентских, Кремль не будет регулировать конфликт. Более того, Москва будет использовать его для влияния на избирательную кампанию», – считает первый заместитель директора Центра «Новая Европа» Сергей Солодкий.

«Президент России Владимир Путин рассчитывает на смену политических сил в нашей стране в ходе выборов в 2019 году. Причем, в избирательной кампании 2019 года Россия может влиять на ход президентских и парламентских выборов и путем обострения ситуации на Донбассе, и другими методами», – полагает научный директор фонда «Демократические инициативы» им. И.Кучерива Алексей Гарань.

«Думаю, главная позиция России не претерпит никаких изменений по присутствию миротворческих сил ООН на украинско-российской границе. Россияне, наверное, никогда не перейдут эту "красную линию". Поэтому нет реалистичной платформы, на которой можно начать работу в Совете безопасности ООН над мандатом такой миссии», – заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

В свете всего этого, возможность согласия России на размещение миротворцев ООН на всех неконтролируемых Украиной территориях Донбасса выглядит крайне маловероятной. Что, впрочем, никто из официальных лиц и не отрицал.

«На переговорах Меркель и Путина 18 августа тему возможной миссии ООН для Украины обсуждали. Да, есть возможность урегулирования сложившейся ситуации таким образом, обе стороны с этим согласны. "Голубые каски" могут дать для этого шанс. Но как это может происходить и с каким мандатом – это интенсивно будут обсуждать в дальнейшем», – заявил пару дней назад представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в своих комментариях проявил несколько меньше оптимизма. «Они обменялись мнениями по ситуации на Украине в целом. Выразили сожаление в связи с тотальной пробуксовкой процесса по имплементации минских договоренностей. Выразили обеспокоенность в связи с неясными перспективами продления истекающего закона об особом статусе Донбасса, что является достаточно важным элементом минских договоренностей», – сказал он.

И только.

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»